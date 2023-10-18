https://ria.ru/20231018/nekhvatka-1903575216.html

"Все наоборот": полковник раскрыл причину провала ВСУ

"Все наоборот": полковник раскрыл причину провала ВСУ - РИА Новости, 18.10.2023

"Все наоборот": полковник раскрыл причину провала ВСУ

Вооруженные силы Украины не могут проводить массированные атаки из-за нехватки оружия, что и послужило причиной провала контрнаступления, заявил полковник... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:44

2023-10-18T12:44

2023-10-18T12:44

украина

россия

маркус райснер

владимир путин

павел зарубин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут проводить массированные атаки из-за нехватки оружия, что и послужило причиной провала контрнаступления, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер немецкому телеканалу N-TV."Если задействуются все военные мощи для массированных атак, то можно рассчитывать на прорыв. Тут (в ходе контрнаступления ВСУ. – Прим. ред.) произошло следующее: Украина получает оружие, но не в количестве, необходимом для массированных атак. Сейчас мы наблюдаем эту проблему", – отметил он.Райснер добавил, что по этой причине в конце лета-начале осени ВСУ, оснащенные западным оборудованием, исчерпали свои силы. Это привело к тому, что армия России перехватила инициативу."Мы сейчас видим, что Россия проводит свои атаки. Украине приходится реагировать, а не наступать. Все наоборот", – подытожил он.Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231018/rakety-1903525860.html

https://ria.ru/20231018/vnimanie-1903552996.html

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украина, россия, маркус райснер, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины