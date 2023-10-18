https://ria.ru/20231018/nebenzya-1903697713.html

Россия призвала Израиль как можно скорее открыть гуманитарные коридоры

Россия призвала Израиль как можно скорее открыть гуманитарные коридоры - РИА Новости, 18.10.2023

Россия призвала Израиль как можно скорее открыть гуманитарные коридоры

Россия призывает Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ, нужно как можно скорее прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры, заявил на... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:15

2023-10-18T20:15

2023-10-18T20:15

в мире

россия

израиль

василий небензя

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 18 окт – РИА Новости. Россия призывает Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ, нужно как можно скорее прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Призываем израильскую сторону поставить во главу угла международное гуманитарное право, в центре которого жизни мирных палестинских граждан и объекты изначально скромной критической и медицинской инфраструктуры", - сказал Небензя. "Гуманитарный доступ должен быть предоставлен немедленно. Призываем к скорейшему прекращению огня и открытию коридоров с целью доставки срочной гуманитарной помощи в пострадавшие районы палестинского анклава и выхода гражданских лиц, к немедленному прекращению насилия в отношении мирных жителей, независимо от места их проживания", - указал он.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, израиль, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году