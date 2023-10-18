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Россия призвала Израиль как можно скорее открыть гуманитарные коридоры - РИА Новости, 18.10.2023
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20:15 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/nebenzya-1903697713.html
Россия призвала Израиль как можно скорее открыть гуманитарные коридоры
Россия призвала Израиль как можно скорее открыть гуманитарные коридоры - РИА Новости, 18.10.2023
Россия призвала Израиль как можно скорее открыть гуманитарные коридоры
Россия призывает Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ, нужно как можно скорее прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры, заявил на... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:15
2023-10-18T20:15
в мире
россия
израиль
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 18 окт – РИА Новости. Россия призывает Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ, нужно как можно скорее прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Призываем израильскую сторону поставить во главу угла международное гуманитарное право, в центре которого жизни мирных палестинских граждан и объекты изначально скромной критической и медицинской инфраструктуры", - сказал Небензя. "Гуманитарный доступ должен быть предоставлен немедленно. Призываем к скорейшему прекращению огня и открытию коридоров с целью доставки срочной гуманитарной помощи в пострадавшие районы палестинского анклава и выхода гражданских лиц, к немедленному прекращению насилия в отношении мирных жителей, независимо от места их проживания", - указал он.
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в мире, россия, израиль, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия призвала Израиль как можно скорее открыть гуманитарные коридоры

Небензя: Россия призывает Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ

© AFP 2023 / MAHMUD HAMSПалестинцы на месте разрушенного от израильского удара здания в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палестинцы на месте разрушенного от израильского удара здания в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Палестинцы на месте разрушенного от израильского удара здания в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
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ООН, 18 окт – РИА Новости. Россия призывает Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ, нужно как можно скорее прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Призываем израильскую сторону поставить во главу угла международное гуманитарное право, в центре которого жизни мирных палестинских граждан и объекты изначально скромной критической и медицинской инфраструктуры", - сказал Небензя.
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"Гуманитарный доступ должен быть предоставлен немедленно. Призываем к скорейшему прекращению огня и открытию коридоров с целью доставки срочной гуманитарной помощи в пострадавшие районы палестинского анклава и выхода гражданских лиц, к немедленному прекращению насилия в отношении мирных жителей, независимо от места их проживания", - указал он.
 
В миреРоссияИзраильВасилий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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