https://ria.ru/20231018/nastuplenie-1903488829.html

Русские диктуют правила. На Западе забили тревогу из-за наступления России

Русские диктуют правила. На Западе забили тревогу из-за наступления России - РИА Новости, 18.10.2023

Русские диктуют правила. На Западе забили тревогу из-за наступления России

Российские войска наступают и своими атаками определяют, где Украине размещать свои силы, об этом заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T01:50

2023-10-18T01:50

2023-10-18T07:16

специальная военная операция на украине

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маркус райснер

владимир путин

павел зарубин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские войска наступают и своими атаками определяют, где Украине размещать свои силы, об этом заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер немецкому телеканалу N-TV."Россия посредством своих атак внезапно начала определять, где Украина должна разместить свои силы. Украинцы вынуждены реагировать", — заявил он.Военный эксперт отметил тщетность надежд украинского командования на то, что Россия будет использовать свои последние резервы на отражение атак ВСУ на юге. Однако, по словам Райснера, российские войска не только поддерживают оборону, но и перебрасывают силы для наступления."Вместо долгожданного прорыва украинских войск на юге страны, мы видим наступление русских на северо-востоке", — констатировал эксперт.Райснер добавил, что оставшиеся двенадцать бригад ВСУ, девять из которых были укомплектованы благодаря западной помощи, существенно истощены.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231017/bayden-1903480102.html

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