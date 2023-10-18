Делегат России в Вене: Запад подпитывает очаги международной напряженности
Жданова: Западу стоит сосредоточиться на глобальной стратегической стабильности
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску. Архивное фото
ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Государства Запада подпитывают очаги международной напряженности, вместо этого им следовало бы задуматься о том, как всем вместе сосуществовать далее, и сосредоточиться на поддержании глобальной стратегической стабильности, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
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"Вместо подпитки очагов международной напряжённости им следовало бы, наконец, задуматься о том, как нам всем далее сосуществовать вместе, сосредотачиваясь на поддержании глобальной стратегической стабильности и выстраивании новой архитектуры международной безопасности", - сказала Жданова, выступая в среду на 1059-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
По ее словам, государства Запада "уже девальвировали свои пресловутые ценности слепой поддержкой режима Владимира Зеленского, полностью утратившего самостоятельность".
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"На этом фоне умелые действия Армии России, ее слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов его военных кураторов. США и их союзникам давно пора осознать: Российская Федерация никуда не денется с карты мира", - отметила представитель делегации РФ.