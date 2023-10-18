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Делегат России в Вене: Запад подпитывает очаги международной напряженности - РИА Новости, 18.10.2023
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15:56 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/napryazhennost-1903635848.html
Делегат России в Вене: Запад подпитывает очаги международной напряженности
Делегат России в Вене: Запад подпитывает очаги международной напряженности - РИА Новости, 18.10.2023
Делегат России в Вене: Запад подпитывает очаги международной напряженности
Государства Запада подпитывают очаги международной напряженности, вместо этого им следовало бы задуматься о том, как всем вместе сосуществовать далее, и... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:56
2023-10-18T15:56
россия
вена
киев
владимир зеленский
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ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Государства Запада подпитывают очаги международной напряженности, вместо этого им следовало бы задуматься о том, как всем вместе сосуществовать далее, и сосредоточиться на поддержании глобальной стратегической стабильности, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Вместо подпитки очагов международной напряжённости им следовало бы, наконец, задуматься о том, как нам всем далее сосуществовать вместе, сосредотачиваясь на поддержании глобальной стратегической стабильности и выстраивании новой архитектуры международной безопасности", - сказала Жданова, выступая в среду на 1059-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. По ее словам, государства Запада "уже девальвировали свои пресловутые ценности слепой поддержкой режима Владимира Зеленского, полностью утратившего самостоятельность". "На этом фоне умелые действия Армии России, ее слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов его военных кураторов. США и их союзникам давно пора осознать: Российская Федерация никуда не денется с карты мира", - отметила представитель делегации РФ.
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россия, вена, киев, владимир зеленский, обсе
Россия, Вена, Киев, Владимир Зеленский, ОБСЕ
Делегат России в Вене: Запад подпитывает очаги международной напряженности

Жданова: Западу стоит сосредоточиться на глобальной стратегической стабильности

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску
Украинские солдаты готовят ракету к пуску - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску. Архивное фото
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ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Государства Запада подпитывают очаги международной напряженности, вместо этого им следовало бы задуматься о том, как всем вместе сосуществовать далее, и сосредоточиться на поддержании глобальной стратегической стабильности, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«
"Вместо подпитки очагов международной напряжённости им следовало бы, наконец, задуматься о том, как нам всем далее сосуществовать вместе, сосредотачиваясь на поддержании глобальной стратегической стабильности и выстраивании новой архитектуры международной безопасности", - сказала Жданова, выступая в среду на 1059-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
По ее словам, государства Запада "уже девальвировали свои пресловутые ценности слепой поддержкой режима Владимира Зеленского, полностью утратившего самостоятельность".
«
"На этом фоне умелые действия Армии России, ее слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов его военных кураторов. США и их союзникам давно пора осознать: Российская Федерация никуда не денется с карты мира", - отметила представитель делегации РФ.
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