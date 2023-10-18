У синагоги в Каннах мужчина с ножом пытался напасть на прохожего
BFMTV: в Каннах задержали мужчину с ножом, пытавшегося напасть на прохожего
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов во Франции
Сотрудники правоохранительных органов во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости. Французские правоохранители задержали в Канне мужчину, вооруженного ножом, который, крикнув "Аллах Акбар" попытался напасть на прохожего у синагоги, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
Как отмечается, мужчина молился на улице, когда его прервал прохожий.
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"Мужчина, вооруженный ножом, крикнул "Аллах Акбар", а затем попытался напасть на прохожего возле синагоги в Канне... Он бросился бежать, после чего его быстро задержали", - сообщает телеканал в среду.
В прошлую пятницу утром 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
* Запрещенная в России террористическая организация.