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У синагоги в Каннах мужчина с ножом пытался напасть на прохожего

У синагоги в Каннах мужчина с ножом пытался напасть на прохожего - РИА Новости, 18.10.2023

У синагоги в Каннах мужчина с ножом пытался напасть на прохожего

Французские правоохранители задержали в Канне мужчину, вооруженного ножом, который, крикнув "Аллах Акбар" попытался напасть на прохожего у синагоги, сообщает... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T23:41

2023-10-18T23:41

2023-10-18T23:41

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ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости. Французские правоохранители задержали в Канне мужчину, вооруженного ножом, который, крикнув "Аллах Акбар" попытался напасть на прохожего у синагоги, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. Как отмечается, мужчина молился на улице, когда его прервал прохожий. "Мужчина, вооруженный ножом, крикнул "Аллах Акбар", а затем попытался напасть на прохожего возле синагоги в Канне... Он бросился бежать, после чего его быстро задержали", - сообщает телеканал в среду. В прошлую пятницу утром 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231017/terakt-1903210354.html

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в мире, канн, исламское государство, франция, канны