https://ria.ru/20231018/mtsh-1903472287.html

Московским инженерам доступен новый курс повышения квалификации в "МТШ"

Московским инженерам доступен новый курс повышения квалификации в "МТШ" - РИА Новости, 18.10.2023

Московским инженерам доступен новый курс повышения квалификации в "МТШ"

"Московская техническая школа" (МТШ) вместе с Высшей школой экономики (ВШЭ) разработали обучающий курс "Надежность электронных средств" в рамках направления... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T07:20

2023-10-18T07:20

2023-10-18T07:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

владислав овчинский

сергей собянин

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. "Московская техническая школа" (МТШ) вместе с Высшей школой экономики (ВШЭ) разработали обучающий курс "Надежность электронных средств" в рамках направления "Микроэлектроника и фотоника", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."К проекту "Московская техническая школа" присоединился новый образовательный партнер – ВШЭ. Вместе с ним был разработан и открыт очный курс для специалистов в сфере разработки и применения электронных средств, позволяющий развить компетенции для создания надежных устройств и систем. В рамках программы участники получат углубленные знания в области проектирования, производства и эксплуатации электросредств, научатся применять современные технологии и материалы для создания надежных и эффективных электротехнических решений", – цитирует пресс-служба слова главы ДИПП.Программа обучения рассчитана на инженеров, которые стремятся повысить уровень профессиональной квалификации, улучшить опыт и профспособности, а также стать более конкурентными на рынке труда. В курс входит 8 модулей общей длительностью 51 академический час. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта, говорится в сообщении."Не первый год мы проводим обучение действующих специалистов в сфере создания и применения электронных средств, в том числе ответственного и специального назначения, в сферах электроники, машиностроения, транспорта, энергетики, связи и других. Исключительные права на изучаемый в ходе этого курса программный комплекс "АСОНИКА-К" принадлежат Национальному исследовательскому университету "Высшая школа экономики", и студенты будут иметь возможность общаться с его разработчиками", – рассказал научный руководитель Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ "Высшая школа экономики" Евгений Крук, слова которого привели в пресс-службе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году количество курсов "Московской технической школы" выросло более чем в 2 раза. Сотрудники предприятий могут выбрать из более чем 120 программ повышения квалификации, открыто 7 направлений, а также 2 специальных. С начала реализации проекта подготовлено уже около 1,4 тысячи инженеров."Московская техническая школа" – проект столичного правительства, реализуемый с 2021 года. Его основной цель является повышение квалификации инженеров, работающих в Москве с инновациями, которые улучшают производственные процессы и реализуют промышленный потенциал, добавили в пресс-службе ДИПП.

https://ria.ru/20230822/kurs-1891488736.html

https://ria.ru/20230516/robototekhnika-1872004794.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, москва, владислав овчинский, сергей собянин, высшая школа экономики (вшэ)