https://ria.ru/20231018/mtsd-3-1903537826.html
Бочкарев: станцию МЦД-3 Митьково построят в 2024 году
Бочкарев: станцию МЦД-3 Митьково построят в 2024 году - РИА Новости, 18.10.2023
Бочкарев: станцию МЦД-3 Митьково построят в 2024 году
Строительство станции "Митьково" на третьем маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-3) планируется завершить в 2024 году, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:52
2023-10-18T10:52
2023-10-18T10:52
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Строительство станции "Митьково" на третьем маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-3) планируется завершить в 2024 году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Продолжается развитие инфраструктуры Московских скоростных диаметров – для удобства пассажиров реконструируются старые и возводятся новые станции и остановочные пункты. В частности, на остановочном пункте Митьково появится новая пассажирская платформа с навесом и подземный пассажирский вестибюль", - цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, станция позволит обеспечить комфортную пересадку на трамвайную линию, а также пешеходную связь до станции метро "Сокольники". В настоящее время готовность объекта составляет 50%: завершены монолитные работы по устройству пассажирской платформы, строители приступили к монтажу навесов, укладке плитки на платформах и внутренней отделке пассажирского вестибюля, уточняется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20231018/moskva-1903522915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Строительство станции "Митьково" на третьем маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-3) планируется завершить в 2024 году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Продолжается развитие инфраструктуры Московских скоростных диаметров – для удобства пассажиров реконструируются старые и возводятся новые станции и остановочные пункты. В частности, на остановочном пункте Митьково появится новая пассажирская платформа с навесом и подземный пассажирский вестибюль", - цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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По словам Бочкарева, станция позволит обеспечить комфортную пересадку на трамвайную линию, а также пешеходную связь до станции метро "Сокольники".
В настоящее время готовность объекта составляет 50%: завершены монолитные работы по устройству пассажирской платформы, строители приступили к монтажу навесов, укладке плитки на платформах и внутренней отделке пассажирского вестибюля, уточняется в пресс-релизе.