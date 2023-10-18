https://ria.ru/20231018/moy_eksport-1903541433.html
Более 22 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"
Более 22 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 18.10.2023
Более 22 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"
Более 8,6 тысячи компаний зарегистрировались за первые 9 месяцев 2023 года на цифровой платформе "Мой экспорт" - рост более 135% относительно аналогичного... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:10
2023-10-18T11:10
2023-10-18T11:10
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734857_0:244:3006:1936_1920x0_80_0_0_3d48048c7ad0e9c4a2bc1c3a1dc39825.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 8,6 тысячи компаний зарегистрировались за первые 9 месяцев 2023 года на цифровой платформе "Мой экспорт" - рост более 135% относительно аналогичного периода прошлого года, сейчас количество компаний в экосистеме для экспортеров превышает 22 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).Платформа "Мой экспорт" начала свою работу в ноябре 2020 года и стала единой точкой входа для работы со всеми сервисами, услугами и средой хранения данных, где экспортер может найти все что ему нужно для поставки товара за границы России. Экспортеры здесь получают доступ к государственным и бизнес-услугам по принципу "одного окна", что экономит время и удобно для пользователя. Сейчас на платформе доступно свыше 100 электронных продуктов, охватывающих все этапы экспортной деятельности."Наибольшее количество новых пользователей платформы среди предприятий, занимающихся лесной промышленностью и машиностроением. В числе зарегистрировавшихся компаний - экспортеры из различных секторов экономики, включая производство, сельское хозяйство, IТ и услуги. Доля крупных компаний из них составляет 15,5%, представителей малого и среднего бизнеса - 84,5%", - говорится в сообщении.Для поддержки экспортеров на платформе "Мой экспорт" доступны различные инструменты - как финансовые, так и нефинансовые. Финансовые инструменты включают кредиты, гарантии, страхование и другие. Нефинансовые - анализ мировой конъюнктуры, логистическое или юридическое сопровождение, оформление разрешительных документов. Среди пользователей платформы наиболее популярной в этом году остается услуга "Господдержка. Выставки и бизнес-миссии РЭЦ". Кроме того, востребованы сервисы: "Аналитика. Товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей", "Господдержка. Транспортировка промышленных товаров и товаров АПК" и "Маркетплейсы. Подбор маркетплейсов".Через платформу "Мой экспорт" в этом году было оказано уже более 64 тысяч услуг. Всего же в 2023 году поддержку получили 4,941 тысячи компаний. Каждый месяц в среднем 354 компании оформляют более двух заявок на услуги, доступные на экосистеме (это на 153% больше, чем за первые 9 месяцев прошлого года).Чтобы получить доступ к услугам цифровой платформы "Мой экспорт", необходимо зарегистрироваться с помощью учетной записи ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) или УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись). Стать пользователем экосистемы возможно и через портал государственных и муниципальных услуг "Госуслуги".
https://ria.ru/20231017/eksport-1903459229.html
https://ria.ru/20231013/napravleniya-1902498102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 8,6 тысячи компаний зарегистрировались за первые 9 месяцев 2023 года на цифровой платформе "Мой экспорт" - рост более 135% относительно аналогичного периода прошлого года, сейчас количество компаний в экосистеме для экспортеров превышает 22 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
Платформа "Мой экспорт" начала свою работу в ноябре 2020 года и стала единой точкой входа для работы со всеми сервисами, услугами и средой хранения данных, где экспортер может найти все что ему нужно для поставки товара за границы России. Экспортеры здесь получают доступ к государственным и бизнес-услугам по принципу "одного окна", что экономит время и удобно для пользователя. Сейчас на платформе доступно свыше 100 электронных продуктов, охватывающих все этапы экспортной деятельности.
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"Наибольшее количество новых пользователей платформы среди предприятий, занимающихся лесной промышленностью и машиностроением. В числе зарегистрировавшихся компаний - экспортеры из различных секторов экономики, включая производство, сельское хозяйство, IТ и услуги. Доля крупных компаний из них составляет 15,5%, представителей малого и среднего бизнеса - 84,5%", - говорится в сообщении.
Для поддержки экспортеров на платформе "Мой экспорт" доступны различные инструменты - как финансовые, так и нефинансовые. Финансовые инструменты включают кредиты, гарантии, страхование и другие. Нефинансовые - анализ мировой конъюнктуры, логистическое или юридическое сопровождение, оформление разрешительных документов. Среди пользователей платформы наиболее популярной в этом году остается услуга "Господдержка. Выставки и бизнес-миссии РЭЦ
". Кроме того, востребованы сервисы: "Аналитика. Товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей", "Господдержка. Транспортировка промышленных товаров и товаров АПК" и "Маркетплейсы. Подбор маркетплейсов".
Через платформу "Мой экспорт" в этом году было оказано уже более 64 тысяч услуг. Всего же в 2023 году поддержку получили 4,941 тысячи компаний. Каждый месяц в среднем 354 компании оформляют более двух заявок на услуги, доступные на экосистеме (это на 153% больше, чем за первые 9 месяцев прошлого года).
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Чтобы получить доступ к услугам цифровой платформы "Мой экспорт", необходимо зарегистрироваться с помощью учетной записи ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) или УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись). Стать пользователем экосистемы возможно и через портал государственных и муниципальных услуг "Госуслуги".