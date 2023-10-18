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Специалисты завершили консервацию 17 плавающих фонтанов в Москве - РИА Новости, 24.10.2023
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16:16 18.10.2023 (обновлено: 14:42 24.10.2023)
https://ria.ru/20231018/moskva-1904933580.html
Специалисты завершили консервацию 17 плавающих фонтанов в Москве
Специалисты завершили консервацию 17 плавающих фонтанов в Москве - РИА Новости, 24.10.2023
Специалисты завершили консервацию 17 плавающих фонтанов в Москве
Специалисты городского хозяйства завершили консервацию 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-18T16:16
2023-10-24T14:42
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства завершили консервацию 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "Завершили консервацию 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале. Они расположены по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса. Отмечается, что работники с помощью специальной техники – самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов – демонтировали модули, каждый весом около 300 килограммов. Модули отвезли на склад для проведения технического обслуживания. "В этом году провели капитальный ремонт фонтанов. Заменили все 17 модулей. Обновили насосное оборудование, форсунки, системы фильтрации, трубопроводы и якоря. Благодаря замене подводных светильников, водная картина стала ярче и разнообразнее", - говорится в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, фонтаны
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Фонтаны

Специалисты завершили консервацию 17 плавающих фонтанов в Москве

© АГН "Москва" / Мобильный репорт.Демонтаж 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале
Демонтаж 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репорт.
Демонтаж 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства завершили консервацию 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Завершили консервацию 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале. Они расположены по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
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Отмечается, что работники с помощью специальной техники – самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов – демонтировали модули, каждый весом около 300 килограммов. Модули отвезли на склад для проведения технического обслуживания.
"В этом году провели капитальный ремонт фонтанов. Заменили все 17 модулей. Обновили насосное оборудование, форсунки, системы фильтрации, трубопроводы и якоря. Благодаря замене подводных светильников, водная картина стала ярче и разнообразнее", - говорится в сообщении.
 
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