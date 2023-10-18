https://ria.ru/20231018/moskva-1904933580.html

Специалисты завершили консервацию 17 плавающих фонтанов в Москве

Специалисты завершили консервацию 17 плавающих фонтанов в Москве - РИА Новости, 24.10.2023

Специалисты завершили консервацию 17 плавающих фонтанов в Москве

Специалисты городского хозяйства завершили консервацию 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-18T16:16

2023-10-18T16:16

2023-10-24T14:42

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства завершили консервацию 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "Завершили консервацию 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале. Они расположены по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса. Отмечается, что работники с помощью специальной техники – самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов – демонтировали модули, каждый весом около 300 килограммов. Модули отвезли на склад для проведения технического обслуживания. "В этом году провели капитальный ремонт фонтанов. Заменили все 17 модулей. Обновили насосное оборудование, форсунки, системы фильтрации, трубопроводы и якоря. Благодаря замене подводных светильников, водная картина стала ярче и разнообразнее", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231017/moskva-1903280356.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, фонтаны