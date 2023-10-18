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Специалисты горхозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы - РИА Новости, 18.10.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:08 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/moskva-1903558304.html
Специалисты горхозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы
Специалисты горхозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы - РИА Новости, 18.10.2023
Специалисты горхозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы
Специалисты городского хозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров, сообщил... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:08
2023-10-18T12:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по высадке тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, всего высадим около 15 миллионов цветов, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении отмечается, что специалисты традиционно высаживают несколько сортов тюльпанов, среди них "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка. После высадки цветники будут задекорированы разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы в случае сильных морозов.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Специалисты горхозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы

© iStock.com / Tamara KaliuzhnaЛуковицы тюльпанов в ящике
Луковицы тюльпанов в ящике - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© iStock.com / Tamara Kaliuzhna
Луковицы тюльпанов в ящике
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по высадке тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, всего высадим около 15 миллионов цветов, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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В сообщении отмечается, что специалисты традиционно высаживают несколько сортов тюльпанов, среди них "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка. После высадки цветники будут задекорированы разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы в случае сильных морозов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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