https://ria.ru/20231018/moskva-1903558304.html

Специалисты горхозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы

Специалисты горхозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы - РИА Новости, 18.10.2023

Специалисты горхозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы

Специалисты городского хозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров, сообщил... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:08

2023-10-18T12:08

2023-10-18T12:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по высадке тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, всего высадим около 15 миллионов цветов, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении отмечается, что специалисты традиционно высаживают несколько сортов тюльпанов, среди них "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка. После высадки цветники будут задекорированы разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы в случае сильных морозов.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы