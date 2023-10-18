Специалисты горхозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы
© iStock.com / Tamara KaliuzhnaЛуковицы тюльпанов в ящике
© iStock.com / Tamara Kaliuzhna
Луковицы тюльпанов в ящике
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по высадке тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, всего высадим около 15 миллионов цветов, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении отмечается, что специалисты традиционно высаживают несколько сортов тюльпанов, среди них "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка. После высадки цветники будут задекорированы разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы в случае сильных морозов.