https://ria.ru/20231018/moskva-1903522915.html

Бочкарев: в Москве за 12 лет решили вопросы по 655 долгостроям

Бочкарев: в Москве за 12 лет решили вопросы по 655 долгостроям - РИА Новости, 18.10.2023

Бочкарев: в Москве за 12 лет решили вопросы по 655 долгостроям

В Москве за последние 12 лет решили вопросы по 655 долгостроям, еще 204 стройки остаются в работе, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:45

2023-10-18T09:45

2023-10-18T09:45

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 18 окт - РИА Недвижимость. В Москве за последние 12 лет решили вопросы по 655 долгостроям, еще 204 стройки остаются в работе, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "За это время введены в эксплуатацию 188 объектов, возобновлены работы на 265 объектах, на 202 площадках конструкции демонтированы, а территории приведены в порядок и благоустроены", - приводятся его слова в сообщении столичного стройкомплекса. В настоящее время работа продолжается еще по 204 объектам, добавил заммэра. В сообщении уточняется, что только с начала текущего года в Москве ликвидировано 26 долгостроев: из них шесть объектов введены в эксплуатацию, по 12 объектам возобновлено строительство, еще восемь территорий приведены в порядок. Например, после демонтажа конструкций конечной станции пассажирского транспорта (улица Брусилова, 1) благоустроена территория.

https://realty.ria.ru/20230529/khusnullin-1874769089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы