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Бочкарев: в Москве за 12 лет решили вопросы по 655 долгостроям - РИА Новости, 18.10.2023
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09:45 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/moskva-1903522915.html
Бочкарев: в Москве за 12 лет решили вопросы по 655 долгостроям
Бочкарев: в Москве за 12 лет решили вопросы по 655 долгостроям - РИА Новости, 18.10.2023
Бочкарев: в Москве за 12 лет решили вопросы по 655 долгостроям
В Москве за последние 12 лет решили вопросы по 655 долгостроям, еще 204 стройки остаются в работе, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:45
2023-10-18T09:45
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 18 окт - РИА Недвижимость. В Москве за последние 12 лет решили вопросы по 655 долгостроям, еще 204 стройки остаются в работе, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "За это время введены в эксплуатацию 188 объектов, возобновлены работы на 265 объектах, на 202 площадках конструкции демонтированы, а территории приведены в порядок и благоустроены", - приводятся его слова в сообщении столичного стройкомплекса. В настоящее время работа продолжается еще по 204 объектам, добавил заммэра. В сообщении уточняется, что только с начала текущего года в Москве ликвидировано 26 долгостроев: из них шесть объектов введены в эксплуатацию, по 12 объектам возобновлено строительство, еще восемь территорий приведены в порядок. Например, после демонтажа конструкций конечной станции пассажирского транспорта (улица Брусилова, 1) благоустроена территория.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
Бочкарев: в Москве за 12 лет решили вопросы по 655 долгостроям

Заммэра Москвы: в столице за последние 12 лет решили вопросы по 655 долгостроям

© Пресс-служба МоскомархитектурыЖК на улице Кржижановского в Москве
ЖК на улице Кржижановского в Москве
© Пресс-служба Москомархитектуры
ЖК на улице Кржижановского в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Недвижимость. В Москве за последние 12 лет решили вопросы по 655 долгостроям, еще 204 стройки остаются в работе, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"За это время введены в эксплуатацию 188 объектов, возобновлены работы на 265 объектах, на 202 площадках конструкции демонтированы, а территории приведены в порядок и благоустроены", - приводятся его слова в сообщении столичного стройкомплекса.
В настоящее время работа продолжается еще по 204 объектам, добавил заммэра.
В сообщении уточняется, что только с начала текущего года в Москве ликвидировано 26 долгостроев: из них шесть объектов введены в эксплуатацию, по 12 объектам возобновлено строительство, еще восемь территорий приведены в порядок. Например, после демонтажа конструкций конечной станции пассажирского транспорта (улица Брусилова, 1) благоустроена территория.
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