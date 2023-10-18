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Эксперт предупредил водителей о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 18.10.2023
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02:15 18.10.2023 (обновлено: 08:48 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/moshenniki-1903483946.html
Эксперт предупредил водителей о новой схеме мошенничества
Эксперт предупредил водителей о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 18.10.2023
Эксперт предупредил водителей о новой схеме мошенничества
Под видом уведомлений о задолженности за проезд по платной трассе водителям могут приходить СМС-сообщения от мошенников, предупредил заслуженный юрист России... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T02:15
2023-10-18T08:48
общество
авто
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Под видом уведомлений о задолженности за проезд по платной трассе водителям могут приходить СМС-сообщения от мошенников, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев. В интервью радио Sputnik он объяснил, как не стать жертвой злоумышленников.Осведомленность россиян о методах, применяемых мошенниками, растет, поэтому аферисты постоянно изобретают новые способы обмана, отметил Соловьев. При этом злоумышленники активно пользуются уязвимостью некоторых информационных ресурсов, в том числе содержащих персональные данные автомобилистов, добавил юрист."К сожалению, у нас пока еще достаточно высокая уязвимость баз данных, связанных с банками, пенсионными, социальными вопросами, а также с информацией о владельцах автомобилей. Если происходит утечка, людям начинают приходить ссылки, искусственно сгенерированные сообщения, в частности о том, что они якобы должны оплатить проезд по платной трассе", — сказал Соловьев.Подобные рассылки делаются вслепую — не только тем водителям, которые действительно воспользовались автодорогой с безбарьерной системой оплаты проезда, уточнил он. Однако мошенники рассчитывают на стечение обстоятельств, продолжил юрист."Из общего количества тех, кому рассылаются сообщения, какое-то количество людей действительно ехало по платной трассе. Они попытаются оплатить проезд, потому что на ЦКАД (и на ряде других платных трасс. — Прим. ред.) безбарьерная система: ты проехал и в течение пяти дней должен внести плату за это самостоятельно", — пояснил Соловьев.Получив СМС с требованием заплатить за проезд, в первую очередь нужно проверить информацию о задолженности, рекомендует он."Если вам приходит сообщение, что у вас есть задолженность за проезд по платной трассе, ни в коем случае не переходите по ссылке для ее погашения. Зайдите на официальный сайт "Автодора", вбейте номер автомобиля и убедитесь, есть у вас какая-либо задолженность или нет", — посоветовал Соловьев.Другой способ избежать обмана, по словам юриста, — это покупка транспондера."Если вы регулярно ездите по платным трассам, можно приобрести транспондер: это более выгодно, потому что можно проехать со скидкой, и точно исключается какое-либо мошенничество, потому что деньги будут автоматически списываться во время проезда по платному участку", — заключил Иван Соловьев интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20231013/moshenniki-1902405049.html
https://ria.ru/20231016/dengi-1903204724.html
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общество, авто, иван соловьев (юрист)
Общество, Авто, Иван Соловьев (юрист)
Эксперт предупредил водителей о новой схеме мошенничества

Юрист Соловьев: мошенники могут присылать уведомления о задолженности за проезд

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПункт взимания платы на платной трассе
Пункт взимания платы на платной трассе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пункт взимания платы на платной трассе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Под видом уведомлений о задолженности за проезд по платной трассе водителям могут приходить СМС-сообщения от мошенников, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев. В интервью радио Sputnik он объяснил, как не стать жертвой злоумышленников.
Осведомленность россиян о методах, применяемых мошенниками, растет, поэтому аферисты постоянно изобретают новые способы обмана, отметил Соловьев. При этом злоумышленники активно пользуются уязвимостью некоторых информационных ресурсов, в том числе содержащих персональные данные автомобилистов, добавил юрист.
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"К сожалению, у нас пока еще достаточно высокая уязвимость баз данных, связанных с банками, пенсионными, социальными вопросами, а также с информацией о владельцах автомобилей. Если происходит утечка, людям начинают приходить ссылки, искусственно сгенерированные сообщения, в частности о том, что они якобы должны оплатить проезд по платной трассе", — сказал Соловьев.
Подобные рассылки делаются вслепую — не только тем водителям, которые действительно воспользовались автодорогой с безбарьерной системой оплаты проезда, уточнил он. Однако мошенники рассчитывают на стечение обстоятельств, продолжил юрист.
"Из общего количества тех, кому рассылаются сообщения, какое-то количество людей действительно ехало по платной трассе. Они попытаются оплатить проезд, потому что на ЦКАД (и на ряде других платных трасс. — Прим. ред.) безбарьерная система: ты проехал и в течение пяти дней должен внести плату за это самостоятельно", — пояснил Соловьев.
Получив СМС с требованием заплатить за проезд, в первую очередь нужно проверить информацию о задолженности, рекомендует он.
"Если вам приходит сообщение, что у вас есть задолженность за проезд по платной трассе, ни в коем случае не переходите по ссылке для ее погашения. Зайдите на официальный сайт "Автодора", вбейте номер автомобиля и убедитесь, есть у вас какая-либо задолженность или нет", — посоветовал Соловьев.
Другой способ избежать обмана, по словам юриста, — это покупка транспондера.
"Если вы регулярно ездите по платным трассам, можно приобрести транспондер: это более выгодно, потому что можно проехать со скидкой, и точно исключается какое-либо мошенничество, потому что деньги будут автоматически списываться во время проезда по платному участку", — заключил Иван Соловьев интервью радио Sputnik.
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ОбществоАвтоИван Соловьев (юрист)
 
 
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