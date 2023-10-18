https://ria.ru/20231018/moshenniki-1903395964.html

Эксперты рассказали, как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам

Эксперты рассказали, как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам - РИА Новости, 18.10.2023

Эксперты рассказали, как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам

Билайн бизнес ответил на частые вопросы о подтверждении данных, чтобы пользователи могли сохранить телефонную связь и избежать неприятностей из-за мошенников,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:00

2023-10-18T10:00

2023-10-18T10:35

технологии

билайн

мошенники

мошенничество

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Билайн бизнес ответил на частые вопросы о подтверждении данных, чтобы пользователи могли сохранить телефонную связь и избежать неприятностей из-за мошенников, сообщает пресс-служба оператора. Каждую неделю Роскомнадзор высылает сотовым операторам тысячи телефонных номеров, которые должны быть заблокированы, если абоненты не подтвердят актуальность своих персональных данных. Телеком-компании проводят большую работу по информированию частных и корпоративных клиентов о том, что нужно сделать, чтобы оставаться на связи, а также отличить мошенников от официальных сотрудников мобильных операторов, говорится в сообщении.Согласно требованиям Федерального закона №126 "О связи", мобильные операторы должны предоставлять услуги только абонентам личных и пользователям корпоративных номеров с актуальными данными. К примеру, в случае смены фамилии или полной замены паспорта пользователь обязан сообщить об этом оператору. Если данные не были обновлены, то через 15 дней с момента уведомления номер абонента будет заблокирован, пояснили в пресс-службе.Там добавили, что обновить персональные данные можно через портал "Госуслуги" или лично в офисах мобильных операторов. О необходимости процедуры можно узнать с помощью смс-рассылки или в мобильном приложении, а также личном кабинете абонента. Пользователи корпоративных номеров также могут обновить данные через сотрудника организации, который отвечает за корпоративную связь. Далее нужно будет подтвердить использование номерам через "Госуслуги".По словам экспертов, стоит насторожиться, если абоненту звонят с требованием подтвердить данные. Сотрудники сотовых операторов могут только напомнить о такой необходимости и рассказать о способах обновления данных. Также не стоит верить, если предлагают все сделать удаленно и просят коды из смс, которые поступают на телефон во время разговора. Во всех перечисленных выше случаях речь идет о мошенниках.Если же абонент пользуется личным номером, который зарегистрирован на другого человека, то подтвердить данные должен именно владелец договора на услуги связи. Если владелец номера неизвестен, то можно переоформить номер на себя, пройдя процедуру альтернативной идентификации в любом офисе мобильного оператора, объяснили эксперты.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, билайн, мошенники, мошенничество