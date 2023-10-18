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Додон призвал Минобороны Молдавии объяснить, для чего созывают резервистов - РИА Новости, 18.10.2023
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14:22 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/moldaviya-1903609590.html
Додон призвал Минобороны Молдавии объяснить, для чего созывают резервистов
Додон призвал Минобороны Молдавии объяснить, для чего созывают резервистов - РИА Новости, 18.10.2023
Додон призвал Минобороны Молдавии объяснить, для чего созывают резервистов
Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в Telegram-канале, что жители страны стали получать повестки о вызовах в территориальные военные центры, он просит... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:22
2023-10-18T14:22
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в Telegram-канале, что жители страны стали получать повестки о вызовах в территориальные военные центры, он просит министерство обороны выступить с разъяснениями. "Чтобы "хорошие времена" в Молдавии стали еще "лучше", мужчин начали вызывать в территориальные военные центры. Надеюсь, министр обороны… выступит с объяснениями, чтобы успокоить настроения в обществе", - написал Додон. Экс-президент приложил к своему посту копию повестки, полученной одним из граждан, в которой его обязывают появиться в военном центре, чтобы избежать наказания за невыполнение обязанностей, касающихся воинского учета и уклонение от медицинского осмотра резервистов. "Что задумали Майя Санду и ее внешние кураторы — известно только им. Но народ в районах уже говорит, что готовятся к войне. В случае вооруженного конфликта на Днестре у некоторых представителей власти всегда будет в распоряжении самолёт по направлению на Запад. А вот молдаване останутся дома, со своими проблемами и своей болью", - добавил Додон. В конце сентября в Молдавии прошли учения резервистов. До этого они также проходили обучение в апреле, мае и июне в различных учебных центрах.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду
Додон призвал Минобороны Молдавии объяснить, для чего созывают резервистов

Додон сообщил, что жители Молдавии стали получать повестки в военкоматы

© Фото : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaМолдавские военные во время учений
Молдавские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Молдавские военные во время учений. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в Telegram-канале, что жители страны стали получать повестки о вызовах в территориальные военные центры, он просит министерство обороны выступить с разъяснениями.
"Чтобы "хорошие времена" в Молдавии стали еще "лучше", мужчин начали вызывать в территориальные военные центры. Надеюсь, министр обороны… выступит с объяснениями, чтобы успокоить настроения в обществе", - написал Додон. Экс-президент приложил к своему посту копию повестки, полученной одним из граждан, в которой его обязывают появиться в военном центре, чтобы избежать наказания за невыполнение обязанностей, касающихся воинского учета и уклонение от медицинского осмотра резервистов.
"Что задумали Майя Санду и ее внешние кураторы — известно только им. Но народ в районах уже говорит, что готовятся к войне. В случае вооруженного конфликта на Днестре у некоторых представителей власти всегда будет в распоряжении самолёт по направлению на Запад. А вот молдаване останутся дома, со своими проблемами и своей болью", - добавил Додон.
В конце сентября в Молдавии прошли учения резервистов. До этого они также проходили обучение в апреле, мае и июне в различных учебных центрах.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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В миреМолдавияИгорь ДодонМайя Санду
 
 
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