https://ria.ru/20231018/moldaviya-1903609590.html

Додон призвал Минобороны Молдавии объяснить, для чего созывают резервистов

Додон призвал Минобороны Молдавии объяснить, для чего созывают резервистов - РИА Новости, 18.10.2023

Додон призвал Минобороны Молдавии объяснить, для чего созывают резервистов

Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в Telegram-канале, что жители страны стали получать повестки о вызовах в территориальные военные центры, он просит... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:22

2023-10-18T14:22

2023-10-18T14:22

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в Telegram-канале, что жители страны стали получать повестки о вызовах в территориальные военные центры, он просит министерство обороны выступить с разъяснениями. "Чтобы "хорошие времена" в Молдавии стали еще "лучше", мужчин начали вызывать в территориальные военные центры. Надеюсь, министр обороны… выступит с объяснениями, чтобы успокоить настроения в обществе", - написал Додон. Экс-президент приложил к своему посту копию повестки, полученной одним из граждан, в которой его обязывают появиться в военном центре, чтобы избежать наказания за невыполнение обязанностей, касающихся воинского учета и уклонение от медицинского осмотра резервистов. "Что задумали Майя Санду и ее внешние кураторы — известно только им. Но народ в районах уже говорит, что готовятся к войне. В случае вооруженного конфликта на Днестре у некоторых представителей власти всегда будет в распоряжении самолёт по направлению на Запад. А вот молдаване останутся дома, со своими проблемами и своей болью", - добавил Додон. В конце сентября в Молдавии прошли учения резервистов. До этого они также проходили обучение в апреле, мае и июне в различных учебных центрах.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

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Кирилл Волков

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду