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В Праге проходит митинг сторонников Палестины - РИА Новости, 18.10.2023
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21:14 18.10.2023 (обновлено: 21:21 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/miting-1903707359.html
В Праге проходит митинг сторонников Палестины
В Праге проходит митинг сторонников Палестины - РИА Новости, 18.10.2023
В Праге проходит митинг сторонников Палестины
Митинг сторонников Палестины проходит в центре Праги, на него, по данным полиции, пришли до сотни человек, передает в среду информагентство ЧТК. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T21:14
2023-10-18T21:21
в мире
израиль
палестина
прага
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Митинг сторонников Палестины проходит в центре Праги, на него, по данным полиции, пришли до сотни человек, передает в среду информагентство ЧТК. "Нам необходимо поднять вопрос коллективной ответственности представителей чешской политики и наших СМИ. Мы считаем недопустимым и невозможным, чтобы чешское политическое представительство прислушивалось к израильским высказываниям, которые ведут к коллективной мести палестинцам в Газе", - приводит агентство слова Зденека Еглички из инициативной группы "Не нашим именем!", которая организовала митинг. По информации агентства, за ходом акции наблюдает полиция, о задержаниях не сообщается. Протестующие собрались на Староместской площади в центре города, а затем направились к зданию правительства. С собой они несут флаги Палестины и транспаранты с пропалестинскими лозунгами. Как отмечает информагентство, протестующие намерены повторить митинг в ближайшие дни. Это уже не первая подобная акция. Издание Idnes сообщало, что 15 октября на аналогичный митинг на Вацлавской площади собрались 150 человек, еще около 15 пришли выразить свою поддержку Израилю. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903705795.html
https://ria.ru/20231018/posolstvo-1903625887.html
https://ria.ru/20231017/udar-1903476875.html
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в мире, израиль, палестина, прага, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Прага, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Праге проходит митинг сторонников Палестины

ЧТК: в центре Праги проходит митинг сторонников Палестины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Митинг сторонников Палестины проходит в центре Праги, на него, по данным полиции, пришли до сотни человек, передает в среду информагентство ЧТК.
«
"Нам необходимо поднять вопрос коллективной ответственности представителей чешской политики и наших СМИ. Мы считаем недопустимым и невозможным, чтобы чешское политическое представительство прислушивалось к израильским высказываниям, которые ведут к коллективной мести палестинцам в Газе", - приводит агентство слова Зденека Еглички из инициативной группы "Не нашим именем!", которая организовала митинг.
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По информации агентства, за ходом акции наблюдает полиция, о задержаниях не сообщается. Протестующие собрались на Староместской площади в центре города, а затем направились к зданию правительства. С собой они несут флаги Палестины и транспаранты с пропалестинскими лозунгами.
Как отмечает информагентство, протестующие намерены повторить митинг в ближайшие дни. Это уже не первая подобная акция.
Издание Idnes сообщало, что 15 октября на аналогичный митинг на Вацлавской площади собрались 150 человек, еще около 15 пришли выразить свою поддержку Израилю.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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