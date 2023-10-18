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СМИ: посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили угрозы о минировании - РИА Новости, 18.10.2023
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17:19 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/minirovanie-1903657069.html
СМИ: посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили угрозы о минировании
СМИ: посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили угрозы о минировании - РИА Новости, 18.10.2023
СМИ: посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили угрозы о минировании
Посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили сообщения с угрозами о якобы заложенных бомбах, дипмиссии были эвакуированы, сообщил новостной портал Infobae... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:19
2023-10-18T17:19
в мире
израиль
буэнос-айрес (город)
сша
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 окт - РИА Новости. Посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили сообщения с угрозами о якобы заложенных бомбах, дипмиссии были эвакуированы, сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на источники в полиции. "Начальник безопасности израильского посольства сообщил (полиции - ред.), что они получили электронное сообщение о бомбе", - отмечает СМИ. Сотрудники были эвакуированы, на месте находится полиция. "То же самое произошло и в посольстве США", - отмечает СМИ. В 1994 году у здания еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе была взорвана бомба, взрыв унес жизни 85 человек, более 200 были ранены. Аргентина обвиняет в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта целый ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента Хашеми Рафсанджани и семерых бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.
https://ria.ru/20231018/evakuatsiya-1903634615.html
израиль
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сша
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в мире, израиль, буэнос-айрес (город), сша
В мире, Израиль, Буэнос-Айрес (город), США
СМИ: посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили угрозы о минировании

Infobae: посольства Израиля и США в Аргентине эвакуировали из-за данных о бомбе

© AP Photo / Gustavo GarelloПолиция в Аргентине
Полиция в Аргентине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Gustavo Garello
Полиция в Аргентине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 окт - РИА Новости. Посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили сообщения с угрозами о якобы заложенных бомбах, дипмиссии были эвакуированы, сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на источники в полиции.
"Начальник безопасности израильского посольства сообщил (полиции - ред.), что они получили электронное сообщение о бомбе", - отмечает СМИ.
Сотрудники были эвакуированы, на месте находится полиция.
"То же самое произошло и в посольстве США", - отмечает СМИ.
В 1994 году у здания еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе была взорвана бомба, взрыв унес жизни 85 человек, более 200 были ранены. Аргентина обвиняет в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта целый ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента Хашеми Рафсанджани и семерых бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.
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В миреИзраильБуэнос-Айрес (город)США
 
 
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