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СМИ: посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили угрозы о минировании
СМИ: посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили угрозы о минировании - РИА Новости, 18.10.2023
СМИ: посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили угрозы о минировании
Посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили сообщения с угрозами о якобы заложенных бомбах, дипмиссии были эвакуированы, сообщил новостной портал Infobae... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:19
2023-10-18T17:19
2023-10-18T17:19
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 окт - РИА Новости. Посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили сообщения с угрозами о якобы заложенных бомбах, дипмиссии были эвакуированы, сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на источники в полиции. "Начальник безопасности израильского посольства сообщил (полиции - ред.), что они получили электронное сообщение о бомбе", - отмечает СМИ. Сотрудники были эвакуированы, на месте находится полиция. "То же самое произошло и в посольстве США", - отмечает СМИ. В 1994 году у здания еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе была взорвана бомба, взрыв унес жизни 85 человек, более 200 были ранены. Аргентина обвиняет в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта целый ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента Хашеми Рафсанджани и семерых бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.
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в мире, израиль, буэнос-айрес (город), сша
В мире, Израиль, Буэнос-Айрес (город), США
СМИ: посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе получили угрозы о минировании
Infobae: посольства Израиля и США в Аргентине эвакуировали из-за данных о бомбе