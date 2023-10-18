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ПАСЕ сейчас должен волновать вопрос мигрантов, а не России, заявили в МИД - РИА Новости, 18.10.2023
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09:06 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/migranty-1903513868.html
ПАСЕ сейчас должен волновать вопрос мигрантов, а не России, заявили в МИД
ПАСЕ сейчас должен волновать вопрос мигрантов, а не России, заявили в МИД - РИА Новости, 18.10.2023
ПАСЕ сейчас должен волновать вопрос мигрантов, а не России, заявили в МИД
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна быть сейчас озабочена вопросом наплыва мигрантов на фоне палестино-израильского кризиса, а не Россией,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:06
2023-10-18T09:06
западная европа
мария захарова
ближний восток
северная африка
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна быть сейчас озабочена вопросом наплыва мигрантов на фоне палестино-израильского кризиса, а не Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Западная Европа озабочена только одним - нашей страной, РФ. Вы, наверное, видели очередной опус ПАСЕ в связи с тем, что Венецианская комиссия что-то постановила, что у нас опять не такие выборы, не такие полномочия власти и опять что-то у нас не так. Сейчас ПАСЕ, я намекаю, единственное, чем сейчас должна быть озабочена эта структура - это анализом того, что в ближайшее время ждет их страны в виде колоссального наплыва мигрантов", - сказала Захарова. "Это уже не просто вопрос их комфортной жизни, не вопрос безопасности, это вопросы глобальной гуманитарной катастрофы. И местом, географией, эпицентром ее станет не регион, регион свое слово уже начал говорить, - местом катализатора гуманитарной катастрофы может стать как раз та самая Западная Европа, это самое пространство стран Евросоюза", - подчеркнула она. У Евросоюза и так за последние десятилетия огромное количество проблем в этом плане с тем, что они натворили в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, указала Захарова. "Они уже получили колоссальное количество мигрантов, беженцев, разных, неоднозначных людей - как бежавших от ужаса войны, так и преступников", - отметила она.
https://ria.ru/20231018/pomosch-1903495374.html
западная европа
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западная европа, мария захарова, ближний восток, северная африка, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Западная Европа, Мария Захарова, Ближний Восток, Северная Африка, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ПАСЕ сейчас должен волновать вопрос мигрантов, а не России, заявили в МИД

МИД: ПАСЕ сейчас должны волновать мигранты с Ближнего Востока, а не Россия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна быть сейчас озабочена вопросом наплыва мигрантов на фоне палестино-израильского кризиса, а не Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«
"Западная Европа озабочена только одним - нашей страной, РФ. Вы, наверное, видели очередной опус ПАСЕ в связи с тем, что Венецианская комиссия что-то постановила, что у нас опять не такие выборы, не такие полномочия власти и опять что-то у нас не так. Сейчас ПАСЕ, я намекаю, единственное, чем сейчас должна быть озабочена эта структура - это анализом того, что в ближайшее время ждет их страны в виде колоссального наплыва мигрантов", - сказала Захарова.
"Это уже не просто вопрос их комфортной жизни, не вопрос безопасности, это вопросы глобальной гуманитарной катастрофы. И местом, географией, эпицентром ее станет не регион, регион свое слово уже начал говорить, - местом катализатора гуманитарной катастрофы может стать как раз та самая Западная Европа, это самое пространство стран Евросоюза", - подчеркнула она.
У Евросоюза и так за последние десятилетия огромное количество проблем в этом плане с тем, что они натворили в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, указала Захарова.
"Они уже получили колоссальное количество мигрантов, беженцев, разных, неоднозначных людей - как бежавших от ужаса войны, так и преступников", - отметила она.
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Западная ЕвропаМария ЗахароваБлижний ВостокСеверная АфрикаВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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