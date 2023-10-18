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У архипелага Новая Земля матрос выпал за борт судна и пропал - РИА Новости, 18.10.2023
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16:44 18.10.2023 (обновлено: 16:46 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/matros-1903647938.html
У архипелага Новая Земля матрос выпал за борт судна и пропал
У архипелага Новая Земля матрос выпал за борт судна и пропал - РИА Новости, 18.10.2023
У архипелага Новая Земля матрос выпал за борт судна и пропал
Спасатели 11 часов вели поиски матроса, который выпал за борт с рыбопромыслового судна в 50 милях к югу от архипелага Новая Земля, сообщили РИА Новости в службе РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:44
2023-10-18T16:46
происшествия
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МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Спасатели 11 часов вели поиски матроса, который выпал за борт с рыбопромыслового судна в 50 милях к югу от архипелага Новая Земля, сообщили РИА Новости в службе наблюдения за флотом Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. "Человек упал за борт (с судна "ПИНРО-2" - ред.). Поисковые работы длились 11 часов, как говорится - до последней надежды, сегодня утром поиски были прекращены", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что в районе ЧП наблюдается шторм, температура воды колеблется от нуля до трех градусов тепла, выжить в таких условиях шансов очень мало. Мурманский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начал проверку. По данным следователей, пропавший матрос 1987 года рождения.
https://ria.ru/20231017/sochi-1903418948.html
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происшествия, новая земля, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новая Земля, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
У архипелага Новая Земля матрос выпал за борт судна и пропал

Спасатели не смогли найти матроса, выпавшего за борт судна ПИНРО-2 у Новой Земли

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкКатер спасателей
Катер спасателей - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Катер спасателей. Архивное фото
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МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Спасатели 11 часов вели поиски матроса, который выпал за борт с рыбопромыслового судна в 50 милях к югу от архипелага Новая Земля, сообщили РИА Новости в службе наблюдения за флотом Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.
«
"Человек упал за борт (с судна "ПИНРО-2" - ред.). Поисковые работы длились 11 часов, как говорится - до последней надежды, сегодня утром поиски были прекращены", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в районе ЧП наблюдается шторм, температура воды колеблется от нуля до трех градусов тепла, выжить в таких условиях шансов очень мало.
Мурманский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начал проверку. По данным следователей, пропавший матрос 1987 года рождения.
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