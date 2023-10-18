https://ria.ru/20231018/matros-1903647938.html

У архипелага Новая Земля матрос выпал за борт судна и пропал

У архипелага Новая Земля матрос выпал за борт судна и пропал - РИА Новости, 18.10.2023

У архипелага Новая Земля матрос выпал за борт судна и пропал

Спасатели 11 часов вели поиски матроса, который выпал за борт с рыбопромыслового судна в 50 милях к югу от архипелага Новая Земля, сообщили РИА Новости в службе РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:44

2023-10-18T16:44

2023-10-18T16:46

происшествия

новая земля

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Спасатели 11 часов вели поиски матроса, который выпал за борт с рыбопромыслового судна в 50 милях к югу от архипелага Новая Земля, сообщили РИА Новости в службе наблюдения за флотом Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. "Человек упал за борт (с судна "ПИНРО-2" - ред.). Поисковые работы длились 11 часов, как говорится - до последней надежды, сегодня утром поиски были прекращены", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что в районе ЧП наблюдается шторм, температура воды колеблется от нуля до трех градусов тепла, выжить в таких условиях шансов очень мало. Мурманский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начал проверку. По данным следователей, пропавший матрос 1987 года рождения.

https://ria.ru/20231017/sochi-1903418948.html

новая земля

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новая земля, россия, следственный комитет россии (ск рф)