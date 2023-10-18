https://ria.ru/20231018/maslichnye_kultury-1903622690.html

В Липецкой области в этом году соберут больше масличных, чем в прошлом

В Липецкой области в этом году соберут больше масличных, чем в прошлом - РИА Новости, 18.10.2023

В Липецкой области в этом году соберут больше масличных, чем в прошлом

Аграрии Липецкой области собрали около 770 тысяч тонн подсолнечника, рапса, сои и других масличных культур с 415 тысяч гектаров; уборка еще продолжается,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:08

2023-10-18T15:08

2023-10-18T15:08

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали около 770 тысяч тонн подсолнечника, рапса, сои и других масличных культур с 415 тысяч гектаров; уборка еще продолжается, поэтому земледельцы рассчитывают побить рекорд предыдущего года, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, хорошую урожайность показывают в Липецкой области все три основные масличные культуры. Рапса и сои собрано больше, чем годом ранее – 133 тысяч тонн и 304 тысячи тонн соответственно. Но если сбор рапса уже завершен, то под соей предстоит обмолотить еще около 20% площадей. Артамонов отметил, что при этом урожайность рапса выше прошлогодней более чем на 20%, она составила 23,8 центнера с гектара. Сои с одного гектара собирают стабильно по 24,5 центнера с гектара. Превышение незначительное - на 5-6% - но также выше, чем в 2022 году. Подсолнечник убран с 60% площадей; получено почти 320 тысяч тонн при урожайности 25,3 центнера с гектара. Для сравнения, в прошлом году на аналогичную дату было намолочено только 144 тысяч тонн. Урожайность подсолнечника последние два года находится на одном уровне – 25-26 центнера с гектара. Для сравнения, средняя урожайность в стране в прошлом году составила 18,1 центнера с гектара. "Агропромышленный комплекс является одной из ведущих системообразующих сфер экономики Липецкой области. Наши аграрии успешно выращивают зерновые и масличные культуры, сахарную свеклу, картофель, плоды, овощи открытого и защищенного грунта, специализируются на производстве мяса, молока, яиц. Липецкая сельхозпродукция экспортируется в 81 страну мира", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20231017/svekla-1903350887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов