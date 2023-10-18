https://ria.ru/20231018/lgoty-1903552274.html
Архангельские участники СВО получат льготу по социальной газификации
Архангельские участники СВО получат льготу по социальной газификации - РИА Новости, 18.10.2023
Архангельские участники СВО получат льготу по социальной газификации
Депутаты законодательного собрания Архангельской области внесли изменения в региональное законодательство, согласно которому участники спецоперации из региона... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:45
2023-10-18T11:45
2023-10-18T11:45
архангельская область
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Архангельской области внесли изменения в региональное законодательство, согласно которому участники спецоперации из региона смогут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей на газификацию индивидуальных домов, сообщили в пресс-службе собрания депутатов. "Участники специальной военной операции смогут получить единовременную денежную выплату до 100 тысяч рублей на газификацию индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки. В настоящее время такое право имеют один из совместно проживающих с участником СВО членов семьи и ветераны боевых действий", - говорится в сообщении. Законопроект рассмотрен в двух чтениях на сессии Архангельского областного собрания. Право на данную меру поддержки получили участники СВО. "Законопроект позволяет предоставить участникам специальной военной операции возможность самостоятельно реализовать свое право на получение меры социальной поддержки, в том числе после возвращения из зоны СВО на постоянное место жительства в Архангельскую область", - рассказала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903535546.html
https://ria.ru/20231017/investprgramma-1903325768.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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архангельская область
Архангельская область, Архангельская область
Архангельские участники СВО получат льготу по социальной газификации
Архангельские участники СВО получат сто тысяч рублей на газификацию
АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Архангельской области внесли изменения в региональное законодательство, согласно которому участники спецоперации из региона смогут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей на газификацию индивидуальных домов, сообщили в пресс-службе собрания депутатов.
"Участники специальной военной операции смогут получить единовременную денежную выплату до 100 тысяч рублей на газификацию индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки. В настоящее время такое право имеют один из совместно проживающих с участником СВО членов семьи и ветераны боевых действий", - говорится в сообщении.
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Законопроект рассмотрен в двух чтениях на сессии Архангельского областного собрания. Право на данную меру поддержки получили участники СВО.
"Законопроект позволяет предоставить участникам специальной военной операции возможность самостоятельно реализовать свое право на получение меры социальной поддержки, в том числе после возвращения из зоны СВО на постоянное место жительства в Архангельскую область", - рассказала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
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