Рейтинг@Mail.ru
Архангельские участники СВО получат льготу по социальной газификации - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
 
11:45 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/lgoty-1903552274.html
Архангельские участники СВО получат льготу по социальной газификации
Архангельские участники СВО получат льготу по социальной газификации - РИА Новости, 18.10.2023
Архангельские участники СВО получат льготу по социальной газификации
Депутаты законодательного собрания Архангельской области внесли изменения в региональное законодательство, согласно которому участники спецоперации из региона... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:45
2023-10-18T11:45
архангельская область
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820687619_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_47768711054b5b36b0d0c0d1d103936a.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Архангельской области внесли изменения в региональное законодательство, согласно которому участники спецоперации из региона смогут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей на газификацию индивидуальных домов, сообщили в пресс-службе собрания депутатов. "Участники специальной военной операции смогут получить единовременную денежную выплату до 100 тысяч рублей на газификацию индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки. В настоящее время такое право имеют один из совместно проживающих с участником СВО членов семьи и ветераны боевых действий", - говорится в сообщении. Законопроект рассмотрен в двух чтениях на сессии Архангельского областного собрания. Право на данную меру поддержки получили участники СВО. "Законопроект позволяет предоставить участникам специальной военной операции возможность самостоятельно реализовать свое право на получение меры социальной поддержки, в том числе после возвращения из зоны СВО на постоянное место жительства в Архангельскую область", - рассказала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903535546.html
https://ria.ru/20231017/investprgramma-1903325768.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820687619_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_06a52da27c4760e60350996a46e21fc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область
Архангельская область, Архангельская область
Архангельские участники СВО получат льготу по социальной газификации

Архангельские участники СВО получат сто тысяч рублей на газификацию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГазовый котел отопления в частном доме
Газовый котел отопления в частном доме - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Газовый котел отопления в частном доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Архангельской области внесли изменения в региональное законодательство, согласно которому участники спецоперации из региона смогут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей на газификацию индивидуальных домов, сообщили в пресс-службе собрания депутатов.
"Участники специальной военной операции смогут получить единовременную денежную выплату до 100 тысяч рублей на газификацию индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки. В настоящее время такое право имеют один из совместно проживающих с участником СВО членов семьи и ветераны боевых действий", - говорится в сообщении.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Семьи архангельских участников СВО смогут бесплатно получить землю
10:43
Законопроект рассмотрен в двух чтениях на сессии Архангельского областного собрания. Право на данную меру поддержки получили участники СВО.
"Законопроект позволяет предоставить участникам специальной военной операции возможность самостоятельно реализовать свое право на получение меры социальной поддержки, в том числе после возвращения из зоны СВО на постоянное место жительства в Архангельскую область", - рассказала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Инвестпрограмму на 10 миллиардов рублей утвердили в Архангельской области
Вчера, 14:16
 
Архангельская областьАрхангельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала