https://ria.ru/20231018/leopard-1903593133.html

В Киеве заявили, что приняли на вооружение три модификации "Леопардов"

В Киеве заявили, что приняли на вооружение три модификации "Леопардов" - РИА Новости, 18.10.2023

В Киеве заявили, что приняли на вооружение три модификации "Леопардов"

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская армия приняла на вооружение от западных партнеров три модификации танков Leopard. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:31

2023-10-18T13:31

2023-10-18T13:31

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская армия приняла на вооружение от западных партнеров три модификации танков Leopard. "Минобороны приняло на вооружение для ВСУ очередные образцы бронетехники – танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5. Соответствующие приказы подписал министр обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. В министерстве указали, что эти танки Киев получил от западных партнеров. Уточняется, что танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы, быстрой организации оборонительных рубежей. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ - немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".

https://ria.ru/20230621/tanki-1879600828.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, рустем умеров, ситуация в днр и лнр