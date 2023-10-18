В Киеве заявили, что приняли на вооружение три модификации "Леопардов"
Минобороны Украины: ВСУ приняли на вооружение три модификации "Леопардов"
© AP Photo / Eckehard Schulz, FileТанк Leopard 1
© AP Photo / Eckehard Schulz, File
Танк Leopard 1. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская армия приняла на вооружение от западных партнеров три модификации танков Leopard.
"Минобороны приняло на вооружение для ВСУ очередные образцы бронетехники – танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5. Соответствующие приказы подписал министр обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. В министерстве указали, что эти танки Киев получил от западных партнеров. Уточняется, что танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы, быстрой организации оборонительных рубежей.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ - немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".