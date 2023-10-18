https://ria.ru/20231018/lavrov-1903550322.html

Лавров призвал напоминать миру актуальность Устава ООН

Лавров призвал напоминать миру актуальность Устава ООН - РИА Новости, 18.10.2023

Лавров призвал напоминать миру актуальность Устава ООН

Запад пытается подменить международное право собственными надуманными правилами, поэтому важно напомнить миру, что Декларация прав человека и Устав ООН... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:39

2023-10-18T11:39

2023-10-18T11:39

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оон

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МОСКВА, 18 октября - РИА Новости. Запад пытается подменить международное право собственными надуманными правилами, поэтому важно напомнить миру, что Декларация прав человека и Устав ООН сохраняют свою актуальность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Символично, что ваша встреча приурочена к 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Сегодня, когда "коллективный Запад" пытается подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственными надуманными "правилами", крайне важно напоминать мировому сообществу о том, что Декларация, как и многие другие документы, в первую очередь Устав ООН, по-прежнему сохраняют свою актуальность", - говорится в приветствии министра участникам VII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".

https://ria.ru/20231010/lavrov-1901656442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей лавров, оон, в мире