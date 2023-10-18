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Лавров призвал напоминать миру актуальность Устава ООН - РИА Новости, 18.10.2023
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11:39 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/lavrov-1903550322.html
Лавров призвал напоминать миру актуальность Устава ООН
Лавров призвал напоминать миру актуальность Устава ООН - РИА Новости, 18.10.2023
Лавров призвал напоминать миру актуальность Устава ООН
Запад пытается подменить международное право собственными надуманными правилами, поэтому важно напомнить миру, что Декларация прав человека и Устав ООН... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:39
2023-10-18T11:39
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 18 октября - РИА Новости. Запад пытается подменить международное право собственными надуманными правилами, поэтому важно напомнить миру, что Декларация прав человека и Устав ООН сохраняют свою актуальность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Символично, что ваша встреча приурочена к 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Сегодня, когда "коллективный Запад" пытается подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственными надуманными "правилами", крайне важно напоминать мировому сообществу о том, что Декларация, как и многие другие документы, в первую очередь Устав ООН, по-прежнему сохраняют свою актуальность", - говорится в приветствии министра участникам VII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".
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россия, сергей лавров, оон, в мире
Россия, Сергей Лавров, ООН, В мире
Лавров призвал напоминать миру актуальность Устава ООН

Лавров призвал напоминать миру актуальность Устава ООН ввиду политики Запада

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 октября - РИА Новости. Запад пытается подменить международное право собственными надуманными правилами, поэтому важно напомнить миру, что Декларация прав человека и Устав ООН сохраняют свою актуальность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Символично, что ваша встреча приурочена к 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Сегодня, когда "коллективный Запад" пытается подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственными надуманными "правилами", крайне важно напоминать мировому сообществу о том, что Декларация, как и многие другие документы, в первую очередь Устав ООН, по-прежнему сохраняют свою актуальность", - говорится в приветствии министра участникам VII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Миропорядок должен строиться на принципах Устава ООН, заявил Лавров
10 октября, 08:21
 
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