https://ria.ru/20231018/lavrov-1903550322.html
Лавров призвал напоминать миру актуальность Устава ООН
Лавров призвал напоминать миру актуальность Устава ООН - РИА Новости, 18.10.2023
Лавров призвал напоминать миру актуальность Устава ООН
Запад пытается подменить международное право собственными надуманными правилами, поэтому важно напомнить миру, что Декларация прав человека и Устав ООН... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:39
2023-10-18T11:39
2023-10-18T11:39
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МОСКВА, 18 октября - РИА Новости. Запад пытается подменить международное право собственными надуманными правилами, поэтому важно напомнить миру, что Декларация прав человека и Устав ООН сохраняют свою актуальность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Символично, что ваша встреча приурочена к 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Сегодня, когда "коллективный Запад" пытается подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственными надуманными "правилами", крайне важно напоминать мировому сообществу о том, что Декларация, как и многие другие документы, в первую очередь Устав ООН, по-прежнему сохраняют свою актуальность", - говорится в приветствии министра участникам VII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".
https://ria.ru/20231010/lavrov-1901656442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, оон, в мире
Россия, Сергей Лавров, ООН, В мире
Лавров призвал напоминать миру актуальность Устава ООН
Лавров призвал напоминать миру актуальность Устава ООН ввиду политики Запада
МОСКВА, 18 октября - РИА Новости. Запад пытается подменить международное право собственными надуманными правилами, поэтому важно напомнить миру, что Декларация прав человека и Устав ООН сохраняют свою актуальность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Символично, что ваша встреча приурочена к 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Сегодня, когда "коллективный Запад" пытается подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственными надуманными "правилами", крайне важно напоминать мировому сообществу о том, что Декларация, как и многие другие документы, в первую очередь Устав ООН, по-прежнему сохраняют свою актуальность", - говорится в приветствии министра участникам VII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".
Миропорядок должен строиться на принципах Устава ООН, заявил Лавров