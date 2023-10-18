https://ria.ru/20231018/kuzbass-1903631089.html

Кузбасс почти выполнил годовой план переселения с подработанных территорий

Кузбасс почти выполнил годовой план переселения с подработанных территорий - РИА Новости, 18.10.2023

Кузбасс почти выполнил годовой план переселения с подработанных территорий

Кузбасс более чем на 90% выполнил годовой план переселения с подработанных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:39

2023-10-18T15:39

2023-10-18T16:00

осинники

киселевск

прокопьевск

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

кемеровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586679160_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_8c1e26e5fa6df6a2013c9a70f1ad8535.jpg

КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Кузбасс более чем на 90% выполнил годовой план переселения с подработанных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кузбассе более чем на 90% выполнили годовой план переселения с подработанных территорий. По информации министерства угольной промышленности Кузбасса, в этом году запланировано переселить 733 семьи. 719 из них уже получили новое жилье", – говорится в сообщении. Уточняется, что полностью годовой план переселения выполнили города Белово и Осинники. В Киселевске выполнено 96%, в Прокопьевске — 93%, в Новокузнецке — 81%, в Анжеро-Судженске план выполнен на 71,5%. Кроме того, муниципалитеты составили дорожные карты демонтажа объектов, расселенных в рамках программы по переселению с подработанных территорий. К началу октября демонтировано 468 домостроений, что почти в два раза больше, чем за весь 2022 год (256 домов). В Киселевске с начала года демонтировано уже 200 индивидуальных жилых домов, до конца декабря запланировано снести еще 199 домовладений. В Прокопьевске демонтировали 178 объектов. В Анжеро-Судженске снесено 87 домов, в Белове — 7 домов. В Осинниках произведен демонтаж 20 домов, до конца года демонтируют еще 116 объектов. В Новокузнецке в ноябре-декабре запланирован снос 5 домостроений. "Переселение с подработанных территорий — одна из самых актуальных для Кузбасса задач. В этом году из федерального бюджета была направлена беспрецедентная сумма — более 3,4 миллиарда рублей. Это позволит завершить программу 2023 года не до конца декабря, а до 1 ноября, чтобы люди могли обустроиться и встретить Новый год в комфортном современном жилье", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что для завершения действующей программы необходимо переселить с подработанных территорий ликвидированных угольных шахт 1574 семьи. Для этого на 2024-2025 годы требуется дополнительное федеральное финансирование в размере 7,58 миллиарда рублей. Соответствующая информация уже направлена в Минэнерго России. Программа действует с 1998 года, всего за это время переселено 22 038 семей. Из федерального бюджета на эти цели выделен 31 миллиард 73 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231018/kuzbass-1903544844.html

https://ria.ru/20231018/kuzbass-1903598680.html

осинники

киселевск

прокопьевск

кемеровская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

осинники, киселевск, прокопьевск, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), кемеровская область