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Кузбасс почти выполнил годовой план переселения с подработанных территорий - РИА Новости, 18.10.2023
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15:39 18.10.2023 (обновлено: 16:00 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/kuzbass-1903631089.html
Кузбасс почти выполнил годовой план переселения с подработанных территорий
Кузбасс почти выполнил годовой план переселения с подработанных территорий - РИА Новости, 18.10.2023
Кузбасс почти выполнил годовой план переселения с подработанных территорий
Кузбасс более чем на 90% выполнил годовой план переселения с подработанных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:39
2023-10-18T16:00
осинники
киселевск
прокопьевск
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Кузбасс более чем на 90% выполнил годовой план переселения с подработанных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кузбассе более чем на 90% выполнили годовой план переселения с подработанных территорий. По информации министерства угольной промышленности Кузбасса, в этом году запланировано переселить 733 семьи. 719 из них уже получили новое жилье", – говорится в сообщении. Уточняется, что полностью годовой план переселения выполнили города Белово и Осинники. В Киселевске выполнено 96%, в Прокопьевске — 93%, в Новокузнецке — 81%, в Анжеро-Судженске план выполнен на 71,5%. Кроме того, муниципалитеты составили дорожные карты демонтажа объектов, расселенных в рамках программы по переселению с подработанных территорий. К началу октября демонтировано 468 домостроений, что почти в два раза больше, чем за весь 2022 год (256 домов). В Киселевске с начала года демонтировано уже 200 индивидуальных жилых домов, до конца декабря запланировано снести еще 199 домовладений. В Прокопьевске демонтировали 178 объектов. В Анжеро-Судженске снесено 87 домов, в Белове — 7 домов. В Осинниках произведен демонтаж 20 домов, до конца года демонтируют еще 116 объектов. В Новокузнецке в ноябре-декабре запланирован снос 5 домостроений. "Переселение с подработанных территорий — одна из самых актуальных для Кузбасса задач. В этом году из федерального бюджета была направлена беспрецедентная сумма — более 3,4 миллиарда рублей. Это позволит завершить программу 2023 года не до конца декабря, а до 1 ноября, чтобы люди могли обустроиться и встретить Новый год в комфортном современном жилье", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что для завершения действующей программы необходимо переселить с подработанных территорий ликвидированных угольных шахт 1574 семьи. Для этого на 2024-2025 годы требуется дополнительное федеральное финансирование в размере 7,58 миллиарда рублей. Соответствующая информация уже направлена в Минэнерго России. Программа действует с 1998 года, всего за это время переселено 22 038 семей. Из федерального бюджета на эти цели выделен 31 миллиард 73 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231018/kuzbass-1903544844.html
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осинники
киселевск
прокопьевск
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осинники, киселевск, прокопьевск, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), кемеровская область
Осинники, Киселевск, Прокопьевск, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Кемеровская область
Кузбасс почти выполнил годовой план переселения с подработанных территорий

Кузбасс на 90 процентов выполнил план переселения с подработанных территорий

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Осмотр квартиры в новостройке . Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Кузбасс более чем на 90% выполнил годовой план переселения с подработанных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Кузбассе более чем на 90% выполнили годовой план переселения с подработанных территорий. По информации министерства угольной промышленности Кузбасса, в этом году запланировано переселить 733 семьи. 719 из них уже получили новое жилье", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что полностью годовой план переселения выполнили города Белово и Осинники. В Киселевске выполнено 96%, в Прокопьевске — 93%, в Новокузнецке — 81%, в Анжеро-Судженске план выполнен на 71,5%.
Кроме того, муниципалитеты составили дорожные карты демонтажа объектов, расселенных в рамках программы по переселению с подработанных территорий. К началу октября демонтировано 468 домостроений, что почти в два раза больше, чем за весь 2022 год (256 домов).
В Киселевске с начала года демонтировано уже 200 индивидуальных жилых домов, до конца декабря запланировано снести еще 199 домовладений. В Прокопьевске демонтировали 178 объектов. В Анжеро-Судженске снесено 87 домов, в Белове — 7 домов. В Осинниках произведен демонтаж 20 домов, до конца года демонтируют еще 116 объектов. В Новокузнецке в ноябре-декабре запланирован снос 5 домостроений.
"Переселение с подработанных территорий — одна из самых актуальных для Кузбасса задач. В этом году из федерального бюджета была направлена беспрецедентная сумма — более 3,4 миллиарда рублей. Это позволит завершить программу 2023 года не до конца декабря, а до 1 ноября, чтобы люди могли обустроиться и встретить Новый год в комфортном современном жилье", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что для завершения действующей программы необходимо переселить с подработанных территорий ликвидированных угольных шахт 1574 семьи. Для этого на 2024-2025 годы требуется дополнительное федеральное финансирование в размере 7,58 миллиарда рублей. Соответствующая информация уже направлена в Минэнерго России.
Программа действует с 1998 года, всего за это время переселено 22 038 семей. Из федерального бюджета на эти цели выделен 31 миллиард 73 миллиона рублей.
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ОсинникиКиселевскПрокопьевскСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Кемеровская область
 
 
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