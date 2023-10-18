https://ria.ru/20231018/kuzbass-1903598680.html

Первое студенческое конструкторское бюро открыли в Кузбассе

Первое студенческое конструкторское бюро открыли в Кузбассе - РИА Новости, 18.10.2023

Первое студенческое конструкторское бюро открыли в Кузбассе

Первое студенческое конструкторское бюро открыли в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:54

2023-10-18T13:54

2023-10-18T13:54

кемеровская область

кемерово

сергей цивилев

андрей мельниченко

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КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Первое студенческое конструкторское бюро открыли в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Для опережающей подготовки высококвалифицированных кадров в энергетической отрасли в Кузбасском государственном техническом университете открыто первое студенческое конструкторское бюро. Здесь будущие энергетики займутся разработкой высокотехнологичных проектов и выполнением техзаданий для внедрения на реальном производстве. Молодежь получит опыт работы над конструкторскими и инновационными программами с проектами", – говорится в сообщении. "Подготовке инженерных кадров для предприятий Кузбасса мы уделяем особое внимание и создаем современную образовательную среду, чтобы наши студенты стали высококвалифицированными специалистами. На инновационной площадке КузГТУ в Кемерове установлены современное оборудование и техника. Наши вузы готовят специалистов нового формата, которые генерируют смелые идеи, решают нестандартные задачи и работают на опережение", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что на базе бюро студенты смогут заниматься решением актуальных задач в области проектирования и эксплуатации оборудования тепловых электрических станций по заказу АО "СибИАЦ" и других промышленных партнеров. Также они будут выполнять поисковые научные исследования и разработки в области проектирования и эксплуатации оборудования тепловых электростанций, проектно-конструкторские задания промышленных предприятий. Уточняется, что занятия организованы в третьем корпусе КузГТУ. Площадка полностью оснащена техническими средствами с современным программным обеспечением. Также в распоряжении резидентов бюро — весь лабораторно-имущественный парк Центра детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ "УникУм", а в перспективе — лаборатории Инженерно-производственного центра инноваций "УникУм", на базе которого предполагается разместить промышленное и полупромышленное оборудование для работы над инновационными проектами. Соглашение о создании студенческого конструкторского бюро заключили в июне этого года КузГТУ, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и Сибирский инженерно-аналитический центр.

https://ria.ru/20231017/grant-1903273647.html

https://ria.ru/20231013/doroga-1902421461.html

кемеровская область

кемерово

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, кемерово, сергей цивилев, андрей мельниченко