https://ria.ru/20231018/kuzbass-1903544844.html

В Кузбассе рассказали об отгрузке угля на Восток

В Кузбассе рассказали об отгрузке угля на Восток - РИА Новости, 18.10.2023

В Кузбассе рассказали об отгрузке угля на Восток

В сентябре из Кузбасса на Восток отгружено 4,3 миллиона тонн угля, а всего за девять месяцев этого года - 38,3 миллиона тонн, что составляет почти 100% от... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:24

2023-10-18T11:24

2023-10-18T11:41

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сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 18 окт - РИА Новости. В сентябре из Кузбасса на Восток отгружено 4,3 миллиона тонн угля, а всего за девять месяцев этого года - 38,3 миллиона тонн, что составляет почти 100% от запланированных объемов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В сентябре из Кузбасса на Восток отгружено 4,3 миллиона тонн угля, а всего за девять месяцев этого года - 38,3 миллиона тонн. По данным министерства угольной промышленности региона, это почти 100% от запланированного и на 3,4 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в сообщении. Со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева подчеркивается, что перевозчик (ОАО "РЖД") пока придерживается подписанного на этот год графика вывоза угля из Кузбасса. Заявленный план - 53,1 миллиона тонн. "Летом были некоторые опасения, что могут быть серьезные задержки из-за ЧП в Бурятии, где размыло железнодорожное полотно, но восстановительные работы там прошли достаточно оперативно. В целом по региону в сентябре у РЖД появилась возможность вывезти дополнительно миллион тонн, и, таким образом, мы выполнили план по среднесуточной отгрузке на 107 %. Но это не снимает с повестки вопрос дефицита провозной способности железных дорог, наши ожидания связаны во многом с выполнением поручения президента России о расширении Восточного полигона", - приводятся в сообщении слова Цивилева. Уточняется, что в первом квартале отставание от графика вывоза угля на экспорт в восточном направлении составляло 290 тысяч тонн, к июню оно сократилось до 130 тысяч. По итогам полугодия достигнуты плановые показатели в 26,8 миллиона тонн. В 2024 году при поддержке правительства РФ планируется вывезти из Кузбасса 60 миллионов тонн угля.

https://ria.ru/20231013/doroga-1902421461.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сергей цивилев, ржд, кемеровская область