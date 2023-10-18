https://ria.ru/20231018/kupyury-1903617874.html
Эксперт оценил возможные расходы на новый дизайн 1000 рублей
Эксперт оценил возможные расходы на новый дизайн 1000 рублей - РИА Новости, 18.10.2023
Эксперт оценил возможные расходы на новый дизайн 1000 рублей
Расходы в связи с необходимостью изменить дизайн новых банкнот номиналом 1000 рублей не превысят нескольких сот миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:48
2023-10-18T14:48
2023-10-18T19:55
уфа
республика татарстан (татарстан)
казань
максим осадчий
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903522167_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_148c4751d01ab80862fff5206af70b68.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Расходы в связи с необходимостью изменить дизайн новых банкнот номиналом 1000 рублей не превысят нескольких сот миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Но ранее в среду он сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, принято решение остановить ее выпуск, в широкое обращение она не поступила. "Можно оценить ущерб, связанный с изменением дизайна, в несколько сот миллионов рублей, вряд ли более миллиарда", - полагает эксперт. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. На церкви, которая была разграблена в советское время и в постсоветское - отремонтирована, до сих пор не установлен православный крест. На купюре церковь изображена без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама).
https://ria.ru/20231018/banknota-1903536035.html
https://ria.ru/20231017/banknota-1903220067.html
уфа
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903522167_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_4f77bb5f36f170e9dd683028fa87ebc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, республика татарстан (татарстан), казань, максим осадчий, экономика
Уфа, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Максим Осадчий, Экономика
Эксперт оценил возможные расходы на новый дизайн 1000 рублей
Эксперт: расходы на новый дизайн 1000 рублей составят несколько сот миллионов
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Расходы в связи с необходимостью изменить дизайн новых банкнот номиналом 1000 рублей не превысят нескольких сот миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Но ранее в среду он сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, принято решение остановить ее выпуск, в широкое обращение она не поступила.
В Совфеде оценили решение приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей
"Можно оценить ущерб, связанный с изменением дизайна, в несколько сот миллионов рублей, вряд ли более миллиарда", - полагает эксперт.
Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе
, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан
в Казани
, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
На церкви, которая была разграблена в советское время и в постсоветское - отремонтирована, до сих пор не установлен православный крест. На купюре церковь изображена без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама).
Источник в РПЦ раскритиковал отсутствие на новой банкноте изображения храма