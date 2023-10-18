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Эксперт оценил возможные расходы на новый дизайн 1000 рублей - РИА Новости, 18.10.2023
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14:48 18.10.2023 (обновлено: 19:55 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/kupyury-1903617874.html
Эксперт оценил возможные расходы на новый дизайн 1000 рублей
Эксперт оценил возможные расходы на новый дизайн 1000 рублей - РИА Новости, 18.10.2023
Эксперт оценил возможные расходы на новый дизайн 1000 рублей
Расходы в связи с необходимостью изменить дизайн новых банкнот номиналом 1000 рублей не превысят нескольких сот миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:48
2023-10-18T19:55
уфа
республика татарстан (татарстан)
казань
максим осадчий
экономика
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Расходы в связи с необходимостью изменить дизайн новых банкнот номиналом 1000 рублей не превысят нескольких сот миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Но ранее в среду он сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, принято решение остановить ее выпуск, в широкое обращение она не поступила. "Можно оценить ущерб, связанный с изменением дизайна, в несколько сот миллионов рублей, вряд ли более миллиарда", - полагает эксперт. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. На церкви, которая была разграблена в советское время и в постсоветское - отремонтирована, до сих пор не установлен православный крест. На купюре церковь изображена без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама).
https://ria.ru/20231018/banknota-1903536035.html
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уфа
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уфа, республика татарстан (татарстан), казань, максим осадчий, экономика
Уфа, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Максим Осадчий, Экономика
Эксперт оценил возможные расходы на новый дизайн 1000 рублей

Эксперт: расходы на новый дизайн 1000 рублей составят несколько сот миллионов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУвеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей
Увеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Увеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Расходы в связи с необходимостью изменить дизайн новых банкнот номиналом 1000 рублей не превысят нескольких сот миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Но ранее в среду он сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, принято решение остановить ее выпуск, в широкое обращение она не поступила.
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"Можно оценить ущерб, связанный с изменением дизайна, в несколько сот миллионов рублей, вряд ли более миллиарда", - полагает эксперт.
Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
На церкви, которая была разграблена в советское время и в постсоветское - отремонтирована, до сих пор не установлен православный крест. На купюре церковь изображена без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама).
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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УфаРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньМаксим ОсадчийЭкономика
 
 
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