https://ria.ru/20231018/kupyury-1903617874.html

Эксперт оценил возможные расходы на новый дизайн 1000 рублей

Эксперт оценил возможные расходы на новый дизайн 1000 рублей - РИА Новости, 18.10.2023

Эксперт оценил возможные расходы на новый дизайн 1000 рублей

Расходы в связи с необходимостью изменить дизайн новых банкнот номиналом 1000 рублей не превысят нескольких сот миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:48

2023-10-18T14:48

2023-10-18T19:55

уфа

республика татарстан (татарстан)

казань

максим осадчий

экономика

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Расходы в связи с необходимостью изменить дизайн новых банкнот номиналом 1000 рублей не превысят нескольких сот миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Но ранее в среду он сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, принято решение остановить ее выпуск, в широкое обращение она не поступила. "Можно оценить ущерб, связанный с изменением дизайна, в несколько сот миллионов рублей, вряд ли более миллиарда", - полагает эксперт. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. На церкви, которая была разграблена в советское время и в постсоветское - отремонтирована, до сих пор не установлен православный крест. На купюре церковь изображена без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама).

https://ria.ru/20231018/banknota-1903536035.html

https://ria.ru/20231017/banknota-1903220067.html

уфа

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

уфа, республика татарстан (татарстан), казань, максим осадчий, экономика