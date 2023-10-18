https://ria.ru/20231018/kupyanskoe-1903626324.html

На Купянском направлении отразили 13 атак

На Купянском направлении отразили 13 атак - РИА Новости, 18.10.2023

На Купянском направлении отразили 13 атак

Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:22

2023-10-18T15:22

2023-10-18T15:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и артиллерии отражено 13 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Першотравневого, Орлянского Харьковской области и Сергеевки ЛНР. Армейской авиацией и тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение живой силе и технике 68-й егерской бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Надии ЛНР и Берестового Харьковской области."Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231018/putin-1903587220.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины