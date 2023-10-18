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На Купянском направлении отразили 13 атак - РИА Новости, 18.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 18.10.2023 (обновлено: 15:31 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/kupyanskoe-1903626324.html
На Купянском направлении отразили 13 атак
На Купянском направлении отразили 13 атак - РИА Новости, 18.10.2023
На Купянском направлении отразили 13 атак
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:22
2023-10-18T15:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и артиллерии отражено 13 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Першотравневого, Орлянского Харьковской области и Сергеевки ЛНР. Армейской авиацией и тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение живой силе и технике 68-й егерской бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Надии ЛНР и Берестового Харьковской области."Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231018/putin-1903587220.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении отразили 13 атак

Минобороны: на Купянском направлении отразили 13 атак, ВСУ потеряли 80 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
На купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и артиллерии отражено 13 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Першотравневого, Орлянского Харьковской области и Сергеевки ЛНР. Армейской авиацией и тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение живой силе и технике 68-й егерской бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Надии ЛНР и Берестового Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.
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