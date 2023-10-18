https://ria.ru/20231018/kupyanskoe-1903626324.html
На Купянском направлении отразили 13 атак
На Купянском направлении отразили 13 атак - РИА Новости, 18.10.2023
На Купянском направлении отразили 13 атак
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:22
2023-10-18T15:22
2023-10-18T15:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и артиллерии отражено 13 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Першотравневого, Орлянского Харьковской области и Сергеевки ЛНР. Армейской авиацией и тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение живой силе и технике 68-й егерской бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Надии ЛНР и Берестового Харьковской области."Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231018/putin-1903587220.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c28fb945e39925533f681f4517eee9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении отразили 13 атак
Минобороны: на Купянском направлении отразили 13 атак, ВСУ потеряли 80 военных