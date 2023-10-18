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В Уфе куница пробралась в квартиру и устроила погром - РИА Новости, 18.10.2023
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14:48 18.10.2023 (обновлено: 15:35 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/kunitsa-1903617582.html
В Уфе куница пробралась в квартиру и устроила погром
В Уфе куница пробралась в квартиру и устроила погром - РИА Новости, 18.10.2023
В Уфе куница пробралась в квартиру и устроила погром
Спасатели в Уфе поймали и вывезли в лес куницу, которая пробралась через канализационные трубы в квартиру и устроила погром, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:48
2023-10-18T15:35
уфа
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УФА, 18 окт — РИА Новости. Спасатели в Уфе поймали и вывезли в лес куницу, которая пробралась через канализационные трубы в квартиру и устроила погром, сообщили в Telegram-канале городского управления гражданской защиты. "Вчера вечером помощь сотрудников поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы понадобилась уфимцу. Тот вернулся с работы домой, вошел в ванную и не узнал ее: шторка душа порвана и лежит на полу, повсюду разбросаны шампуни и гели для душа, а в углу что-то шуршит и рычит. Он не стал рисковать и вызвал спасателей", — говорится в публикации. Как уточняется, спасатели не сразу нашли организатора беспорядка. Поначалу они обследовали всю ванную комнату, но безрезультатно. Оказалось, что животное залезло под обшивку, и специалистам пришлось ее разобрать. В итоге куницу аккуратно отловили, вывезли в лес и отпустили.По мнению спасателей, зверек пробрался в квартиру через канализационную трубу. В последние месяцы жители города начали чаще выкладывать в соцсетях фотографии этих животных, которых встречают на деревьях в парках и во дворах жилых домов. Куница — символ Уфы. На городском гербе в серебряном поле изображен бегущий по зеленой земле зверек коричнево-бурого цвета.
https://ria.ru/20230718/zmeya-1884842233.html
https://ria.ru/20220526/kunitsa-1793498731.html
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уфа, россия
Уфа, Россия
В Уфе куница пробралась в квартиру и устроила погром

В Уфе спасатели отловили куницу, которая пробралась в квартиру и устроила погром

© Фото : Управление гражданской защиты г. Уфы/ВКонтактеКуница в квартире жителя Уфы
Куница в квартире жителя Уфы - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Управление гражданской защиты г. Уфы/ВКонтакте
Куница в квартире жителя Уфы
Читать ria.ru в
УФА, 18 окт — РИА Новости. Спасатели в Уфе поймали и вывезли в лес куницу, которая пробралась через канализационные трубы в квартиру и устроила погром, сообщили в Telegram-канале городского управления гражданской защиты.
"Вчера вечером помощь сотрудников поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы понадобилась уфимцу. Тот вернулся с работы домой, вошел в ванную и не узнал ее: шторка душа порвана и лежит на полу, повсюду разбросаны шампуни и гели для душа, а в углу что-то шуршит и рычит. Он не стал рисковать и вызвал спасателей", — говорится в публикации.
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Как уточняется, спасатели не сразу нашли организатора беспорядка. Поначалу они обследовали всю ванную комнату, но безрезультатно. Оказалось, что животное залезло под обшивку, и специалистам пришлось ее разобрать. В итоге куницу аккуратно отловили, вывезли в лес и отпустили.
По мнению спасателей, зверек пробрался в квартиру через канализационную трубу. В последние месяцы жители города начали чаще выкладывать в соцсетях фотографии этих животных, которых встречают на деревьях в парках и во дворах жилых домов.
Куница — символ Уфы. На городском гербе в серебряном поле изображен бегущий по зеленой земле зверек коричнево-бурого цвета.

Появление куницы на гербе города исторически обосновано. Уфимская крепость, основанная в 1574 году, была призвана защищать башкирские земли от набегов соседних ханств и одновременно служила центральным пунктом сбора податей. Мех куницы и соболя издавна ценился на Руси, и на основе договора с русским царем башкиры условились платить ясак именно мехом куницы.

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