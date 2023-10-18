https://ria.ru/20231018/kunitsa-1903617582.html

В Уфе куница пробралась в квартиру и устроила погром

В Уфе куница пробралась в квартиру и устроила погром - РИА Новости, 18.10.2023

В Уфе куница пробралась в квартиру и устроила погром

Спасатели в Уфе поймали и вывезли в лес куницу, которая пробралась через канализационные трубы в квартиру и устроила погром, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:48

2023-10-18T14:48

2023-10-18T15:35

уфа

россия

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УФА, 18 окт — РИА Новости. Спасатели в Уфе поймали и вывезли в лес куницу, которая пробралась через канализационные трубы в квартиру и устроила погром, сообщили в Telegram-канале городского управления гражданской защиты. "Вчера вечером помощь сотрудников поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы понадобилась уфимцу. Тот вернулся с работы домой, вошел в ванную и не узнал ее: шторка душа порвана и лежит на полу, повсюду разбросаны шампуни и гели для душа, а в углу что-то шуршит и рычит. Он не стал рисковать и вызвал спасателей", — говорится в публикации. Как уточняется, спасатели не сразу нашли организатора беспорядка. Поначалу они обследовали всю ванную комнату, но безрезультатно. Оказалось, что животное залезло под обшивку, и специалистам пришлось ее разобрать. В итоге куницу аккуратно отловили, вывезли в лес и отпустили.По мнению спасателей, зверек пробрался в квартиру через канализационную трубу. В последние месяцы жители города начали чаще выкладывать в соцсетях фотографии этих животных, которых встречают на деревьях в парках и во дворах жилых домов. Куница — символ Уфы. На городском гербе в серебряном поле изображен бегущий по зеленой земле зверек коричнево-бурого цвета.

https://ria.ru/20230718/zmeya-1884842233.html

https://ria.ru/20220526/kunitsa-1793498731.html

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уфа, россия