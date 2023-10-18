https://ria.ru/20231018/kontseptsiya-1903680196.html

Минздрав разработал антиалкогольную концепцию

Минздрав разработал антиалкогольную концепцию - РИА Новости, 18.10.2023

Минздрав разработал антиалкогольную концепцию

Минздрав России разработал и внес в правительство антиалкогольную концепцию, министерство выступает против ослабления действующих ограничительных... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:44

2023-10-18T18:44

2023-10-18T18:47

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общество

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минздрав России разработал и внес в правительство антиалкогольную концепцию, министерство выступает против ослабления действующих ограничительных антиалкогольных мер, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова."Наше ведомство категорически против выступает послабления действующих ограничительных мер... Мы разработали антиалкогольную концепцию, она уже внесена в правительство", - сказала Котова на заседании рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.Она отметила, что системная политика государства, направленная на сдерживание продаж и потребления алкоголя, доказала свою эффективность, ее нужно придерживаться.По словам Котовой, разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции приведёт к увеличению потребления спиртного и снижению цены на алкоголь, что будет способствовать росту заболеваемости и смертности.

https://ria.ru/20231018/alkogol-1903499749.html

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россия, общество, госдума рф