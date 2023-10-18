https://ria.ru/20231018/kontseptsiya-1903680196.html
Минздрав разработал антиалкогольную концепцию
Минздрав разработал антиалкогольную концепцию - РИА Новости, 18.10.2023
Минздрав разработал антиалкогольную концепцию
Минздрав России разработал и внес в правительство антиалкогольную концепцию, министерство выступает против ослабления действующих ограничительных... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:44
2023-10-18T18:44
2023-10-18T18:47
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минздрав России разработал и внес в правительство антиалкогольную концепцию, министерство выступает против ослабления действующих ограничительных антиалкогольных мер, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова."Наше ведомство категорически против выступает послабления действующих ограничительных мер... Мы разработали антиалкогольную концепцию, она уже внесена в правительство", - сказала Котова на заседании рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.Она отметила, что системная политика государства, направленная на сдерживание продаж и потребления алкоголя, доказала свою эффективность, ее нужно придерживаться.По словам Котовой, разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции приведёт к увеличению потребления спиртного и снижению цены на алкоголь, что будет способствовать росту заболеваемости и смертности.
https://ria.ru/20231018/alkogol-1903499749.html
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россия, общество, госдума рф
Россия, Общество, Госдума РФ
Минздрав разработал антиалкогольную концепцию
Минздрав разработал и внес в правительство антиалкогольную концепцию
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минздрав России разработал и внес в правительство антиалкогольную концепцию, министерство выступает против ослабления действующих ограничительных антиалкогольных мер, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.
"Наше ведомство категорически против выступает послабления действующих ограничительных мер... Мы разработали антиалкогольную концепцию, она уже внесена в правительство", - сказала Котова на заседании рабочей группы в Госдуме
по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.
Она отметила, что системная политика государства, направленная на сдерживание продаж и потребления алкоголя, доказала свою эффективность, ее нужно придерживаться.
По словам Котовой, разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции приведёт к увеличению потребления спиртного и снижению цены на алкоголь, что будет способствовать росту заболеваемости и смертности.
Депутат призвал не проводить эксперименты с продажей алкоголя онлайн