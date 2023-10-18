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США закроют консульство в турецкой Адане - РИА Новости, 18.10.2023
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20:56 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/konsulstvo-1903705067.html
США закроют консульство в турецкой Адане
США закроют консульство в турецкой Адане - РИА Новости, 18.10.2023
США закроют консульство в турецкой Адане
США решили закрыть на неопределенный срок свое консульство в турецком городе Адана на юго-востоке страны на фоне протестов, сообщило на своем сайте посольство в РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:56
2023-10-18T20:56
в мире
сша
адана (провинция)
турция
айман ас-сафади
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. США решили закрыть на неопределенный срок свое консульство в турецком городе Адана на юго-востоке страны на фоне протестов, сообщило на своем сайте посольство в Анкаре. В ночь на среду в ряде городов Турции состоялись акции протеста у израильских дипмиссий в связи с ситуацией в секторе Газа. В Адане протестующие забросали здание консульства США камнями и "коктейлями Молотова", сообщали турецкие СМИ. В Адане также размещены военные США на авиабазе Инджирлик. "Консульство США в Адане будет закрыто для посетителей до следующего извещения. Граждане США могут перенести запись, и их обслужат в посольстве США в Анкаре", - указывается в извещении о безопасности на сайте дипмиссии. "Госслужащим США в Турции даны указания снизить до минимума передвижения и избегать поездок в консульский округ консульства в Адане", - отметили дипломаты. Вашингтон предупредил граждан о широкомасштабных протестах в Турции в связи с обстановкой в Израиле и секторе Газа, ожидаемых в ближайшие недели. Дипмиссия отметила, что "на любом собрании, даже изначально заявленном как мирное, может возникнуть насилие". Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади объявил, что королевство отменило четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
сша
адана (провинция)
турция
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в мире, сша, адана (провинция), турция, айман ас-сафади, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Адана (провинция), Турция, Айман ас-Сафади, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США закроют консульство в турецкой Адане

США закроют консульство в Адане на неопределенный срок из-за протестов в Турции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. США решили закрыть на неопределенный срок свое консульство в турецком городе Адана на юго-востоке страны на фоне протестов, сообщило на своем сайте посольство в Анкаре.
В ночь на среду в ряде городов Турции состоялись акции протеста у израильских дипмиссий в связи с ситуацией в секторе Газа. В Адане протестующие забросали здание консульства США камнями и "коктейлями Молотова", сообщали турецкие СМИ. В Адане также размещены военные США на авиабазе Инджирлик.
"Консульство США в Адане будет закрыто для посетителей до следующего извещения. Граждане США могут перенести запись, и их обслужат в посольстве США в Анкаре", - указывается в извещении о безопасности на сайте дипмиссии.
"Госслужащим США в Турции даны указания снизить до минимума передвижения и избегать поездок в консульский округ консульства в Адане", - отметили дипломаты.
Вашингтон предупредил граждан о широкомасштабных протестах в Турции в связи с обстановкой в Израиле и секторе Газа, ожидаемых в ближайшие недели. Дипмиссия отметила, что "на любом собрании, даже изначально заявленном как мирное, может возникнуть насилие".
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади объявил, что королевство отменило четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
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В миреСШААдана (провинция)ТурцияАйман ас-СафадиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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