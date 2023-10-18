https://ria.ru/20231018/kitay-1903498632.html
Си Цзиньпин: КНР стала главным торговым партнером для более чем 140 стран
Си Цзиньпин: КНР стала главным торговым партнером для более чем 140 стран - РИА Новости, 18.10.2023
Си Цзиньпин: КНР стала главным торговым партнером для более чем 140 стран
Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, а также становится основным источником инвестиций для все большего числа стран,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T05:53
2023-10-18T05:53
2023-10-18T05:53
китай
пекин
центральная азия
си цзиньпин
форум "один пояс - один путь"
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, а также становится основным источником инвестиций для все большего числа стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на церемонии открытия третьего форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине. Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином. "Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, а также становится основным источником инвестиций для все большего числа стран", - заявил глава КНР. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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китай, пекин, центральная азия, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь"
Китай, Пекин, Центральная Азия, Си Цзиньпин, Форум "Один пояс - один путь"
Си Цзиньпин: КНР стала главным торговым партнером для более чем 140 стран
Си Цзиньпин: КНР стала главным торговым партнером для более чем 140 стран
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, а также становится основным источником инвестиций для все большего числа стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на церемонии открытия третьего форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине.
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
"Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, а также становится основным источником инвестиций для все большего числа стран", - заявил глава КНР.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии
, Европы
и Африки
, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Китай готов способствовать модернизации всех стран мира, заявил Си Цзиньпин