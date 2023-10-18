https://ria.ru/20231018/kitay-1903498632.html

Си Цзиньпин: КНР стала главным торговым партнером для более чем 140 стран

Си Цзиньпин: КНР стала главным торговым партнером для более чем 140 стран - РИА Новости, 18.10.2023

Си Цзиньпин: КНР стала главным торговым партнером для более чем 140 стран

Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, а также становится основным источником инвестиций для все большего числа стран,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T05:53

2023-10-18T05:53

2023-10-18T05:53

китай

пекин

центральная азия

си цзиньпин

форум "один пояс - один путь"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753199010_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c1fdb0d43c826eccc683d6517f2425c7.jpg

ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, а также становится основным источником инвестиций для все большего числа стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на церемонии открытия третьего форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине. Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином. "Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, а также становится основным источником инвестиций для все большего числа стран", - заявил глава КНР. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20231018/modernizatsiya-1903498000.html

китай

пекин

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, центральная азия, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь"