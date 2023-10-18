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Херш: ВС Израиля хотят устроить в Газе подобие Хиросимы - РИА Новости, 18.10.2023
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22:21 18.10.2023 (обновлено: 22:33 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/khirosima-1903713386.html
Херш: ВС Израиля хотят устроить в Газе подобие Хиросимы
Херш: ВС Израиля хотят устроить в Газе подобие Хиросимы - РИА Новости, 18.10.2023
Херш: ВС Израиля хотят устроить в Газе подобие Хиросимы
Израильские войска намерены устроить в секторе Газа подобие разрушений США японского города Хиросима, только без ядерного оружия, сообщил американский журналист РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T22:21
2023-10-18T22:33
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
владимир путин
сеймур херш
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Израильские войска намерены устроить в секторе Газа подобие разрушений США японского города Хиросима, только без ядерного оружия, сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники."Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия", - цитирует Херш слова своего собеседника, знакомого с планами израильской армии.Херш, также ссылаясь на данные источников, в своей колонке на портале Substack указывает на то, что Израиль пойдет на наземную операцию в секторе Газа для того, чтобы уничтожить всех оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС и не оставлять в живых никого из них."План (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху в том, чтобы израильская армия убила всех членов ХАМАС, кого сможет найти", - добавил журналист.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, сеймур херш, хамас, оон
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Владимир Путин, Сеймур Херш, ХАМАС, ООН
Херш: ВС Израиля хотят устроить в Газе подобие Хиросимы

Херш: ВС Израиля хотят устроить в Газе подобие Хиросимы, но без ядерного оружия

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Израильские войска намерены устроить в секторе Газа подобие разрушений США японского города Хиросима, только без ядерного оружия, сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.
«
"Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия", - цитирует Херш слова своего собеседника, знакомого с планами израильской армии.
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Вчера, 19:41
Херш, также ссылаясь на данные источников, в своей колонке на портале Substack указывает на то, что Израиль пойдет на наземную операцию в секторе Газа для того, чтобы уничтожить всех оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС и не оставлять в живых никого из них.
«
"План (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху в том, чтобы израильская армия убила всех членов ХАМАС, кого сможет найти", - добавил журналист.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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Вчера, 21:58
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияВладимир ПутинСеймур ХершХАМАСООН
 
 
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