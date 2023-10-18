https://ria.ru/20231018/kherson-1903581260.html

Путин оценил контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

Путин оценил контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.10.2023

Путин оценил контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

Контрнаступление Украины на херсонском направлении приносит потери, но не результаты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:58

2023-10-18T12:58

2023-10-18T13:06

специальная военная операция на украине

украина

россия

китай

владимир путин

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Контрнаступление Украины на херсонском направлении приносит потери, но не результаты, заявил президент России Владимир Путин."Они начали давно уже анонсированное, ожидаемое очередное контрнаступление теперь на херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть - результата нет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.Он отметил, что также было на запорожском и других направлениях.

украина

россия

китай

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украина, россия, китай, владимир путин