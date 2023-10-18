https://ria.ru/20231018/kherson-1903581260.html
Путин оценил контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении
Путин оценил контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.10.2023
Путин оценил контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении
Контрнаступление Украины на херсонском направлении приносит потери, но не результаты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:58
2023-10-18T12:58
2023-10-18T13:06
специальная военная операция на украине
украина
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Контрнаступление Украины на херсонском направлении приносит потери, но не результаты, заявил президент России Владимир Путин."Они начали давно уже анонсированное, ожидаемое очередное контрнаступление теперь на херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть - результата нет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.Он отметил, что также было на запорожском и других направлениях.
украина
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, китай, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин оценил контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении
Путин: на Херсонском направлении у Украины результатов нет, а потери есть