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Мэр Харькова сообщил о проблемах с электроснабжением после взрыва в городе
Мэр Харькова сообщил о проблемах с электроснабжением после взрыва в городе - РИА Новости, 18.10.2023
Мэр Харькова сообщил о проблемах с электроснабжением после взрыва в городе
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о проблемах с электроснабжением в городе после взрыва в Индустриальном районе. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:30
2023-10-18T12:30
2023-10-18T12:30
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о проблемах с электроснабжением в городе после взрыва в Индустриальном районе. По его словам, после обстрела Харькова зафиксированы "определенные проблемы со светом". "Предварительно - Индустриальный район", - написал Терехов. Ранее в среду в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывав в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231009/rossiya-1901567793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Харькова сообщил о проблемах с электроснабжением после взрыва в городе
Мэр Терехов: в Харькове есть проблемы со светом после взрыва в районе