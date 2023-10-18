https://ria.ru/20231018/kharkov-1903568182.html

Мэр Харькова сообщил о проблемах с электроснабжением после взрыва в городе

Мэр Харькова сообщил о проблемах с электроснабжением после взрыва в городе - РИА Новости, 18.10.2023

Мэр Харькова сообщил о проблемах с электроснабжением после взрыва в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о проблемах с электроснабжением в городе после взрыва в Индустриальном районе. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:30

2023-10-18T12:30

2023-10-18T12:30

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о проблемах с электроснабжением в городе после взрыва в Индустриальном районе. По его словам, после обстрела Харькова зафиксированы "определенные проблемы со светом". "Предварительно - Индустриальный район", - написал Терехов. Ранее в среду в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывав в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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Кирилл Волков

в мире, харьков, украина, ситуация в днр и лнр