Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал виновного в усилении ХАМАС и Ирана - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 18.10.2023 (обновлено: 13:28 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/khamas-1903591900.html
Трамп назвал виновного в усилении ХАМАС и Ирана
Трамп назвал виновного в усилении ХАМАС и Ирана - РИА Новости, 18.10.2023
Трамп назвал виновного в усилении ХАМАС и Ирана
Слабость и некомпетентность президента США Джо Байдена стали причиной усиления палестинского движения ХАМАС и Ирана, написал экс-президент Дональд Трамп в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:27
2023-10-18T13:28
в мире
израиль
сша
дональд трамп
джо байден
иран
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197059_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fe0c807e00e5e6c540645163372f683.jpg
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Слабость и некомпетентность президента США Джо Байдена стали причиной усиления палестинского движения ХАМАС и Ирана, написал экс-президент Дональд Трамп в статье для издания Newsweek."Каждым своим шагом Джо Байден усиливал врагов США по всему миру и придавал им уверенности, и особенно это касается террористической группировки ХАМАС и их кровожадного спонсора, злодейского режима в Иране", - написал Трамп в статье. В частности, Трамп отметил сближение Ирана и Китая, а также укрепление иранской экономики, в результате которой Тегеран добывает более трех миллионов баррелей нефти в сутки. По словам экс-президента, Байден способен хорошо делать лишь одно: мобилизовывать юридическую систему США против своих политических оппонентов. Как пообещал Трамп, в случае переизбрания он снова объявит о своей поддержке Израиля, а также выступит против Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). "Мы снова лишим финансирования БАПОР, это коррумпированное агентство ООН, которое десятилетиями помогало подогревать этот конфликт (Израиля и Палестины – ред.)", - сказал он. Ранее Трамп неоднократно обвинял Байдена в неудачной политике. Так, Трамп заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации президента разморозить 6 миллиардов долларов принадлежащих Ирану активов. Выступая перед сторонниками в штате Флорида 12 октября, бывший президент США назвал Байдена посмешищем, которое оккупировало Белый дом. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/zalozhniki-1903478977.html
https://ria.ru/20231018/bayden-1903555550.html
https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197059_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_91b88d57c438b2dc23c73458ed5f1fb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, джо байден, иран, хамас, оон, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Иран, ХАМАС, ООН, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Трамп назвал виновного в усилении ХАМАС и Ирана

Трамп: причиной усиления ХАМАС и Ирана стали слабость и некомпетентность Байдена

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Слабость и некомпетентность президента США Джо Байдена стали причиной усиления палестинского движения ХАМАС и Ирана, написал экс-президент Дональд Трамп в статье для издания Newsweek.
"Каждым своим шагом Джо Байден усиливал врагов США по всему миру и придавал им уверенности, и особенно это касается террористической группировки ХАМАС и их кровожадного спонсора, злодейского режима в Иране", - написал Трамп в статье.
В частности, Трамп отметил сближение Ирана и Китая, а также укрепление иранской экономики, в результате которой Тегеран добывает более трех миллионов баррелей нефти в сутки.
По словам экс-президента, Байден способен хорошо делать лишь одно: мобилизовывать юридическую систему США против своих политических оппонентов.
Как пообещал Трамп, в случае переизбрания он снова объявит о своей поддержке Израиля, а также выступит против Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
"Мы снова лишим финансирования БАПОР, это коррумпированное агентство ООН, которое десятилетиями помогало подогревать этот конфликт (Израиля и Палестины – ред.)", - сказал он.
Ранее Трамп неоднократно обвинял Байдена в неудачной политике. Так, Трамп заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации президента разморозить 6 миллиардов долларов принадлежащих Ирану активов.
Выступая перед сторонниками в штате Флорида 12 октября, бывший президент США назвал Байдена посмешищем, которое оккупировало Белый дом.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня
17 октября, 23:22
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. 18 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой"
Вчера, 11:58
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Логотип форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Европа — за бортом: в Пекине строят инфраструктуру нового мира
17 октября, 08:00
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампДжо БайденИранХАМАСООНВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала