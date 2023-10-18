https://ria.ru/20231018/khamas-1903591900.html

Трамп назвал виновного в усилении ХАМАС и Ирана

Трамп назвал виновного в усилении ХАМАС и Ирана - РИА Новости, 18.10.2023

Трамп назвал виновного в усилении ХАМАС и Ирана

Слабость и некомпетентность президента США Джо Байдена стали причиной усиления палестинского движения ХАМАС и Ирана, написал экс-президент Дональд Трамп в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:27

2023-10-18T13:27

2023-10-18T13:28

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Слабость и некомпетентность президента США Джо Байдена стали причиной усиления палестинского движения ХАМАС и Ирана, написал экс-президент Дональд Трамп в статье для издания Newsweek."Каждым своим шагом Джо Байден усиливал врагов США по всему миру и придавал им уверенности, и особенно это касается террористической группировки ХАМАС и их кровожадного спонсора, злодейского режима в Иране", - написал Трамп в статье. В частности, Трамп отметил сближение Ирана и Китая, а также укрепление иранской экономики, в результате которой Тегеран добывает более трех миллионов баррелей нефти в сутки. По словам экс-президента, Байден способен хорошо делать лишь одно: мобилизовывать юридическую систему США против своих политических оппонентов. Как пообещал Трамп, в случае переизбрания он снова объявит о своей поддержке Израиля, а также выступит против Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). "Мы снова лишим финансирования БАПОР, это коррумпированное агентство ООН, которое десятилетиями помогало подогревать этот конфликт (Израиля и Палестины – ред.)", - сказал он. Ранее Трамп неоднократно обвинял Байдена в неудачной политике. Так, Трамп заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации президента разморозить 6 миллиардов долларов принадлежащих Ирану активов. Выступая перед сторонниками в штате Флорида 12 октября, бывший президент США назвал Байдена посмешищем, которое оккупировало Белый дом. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/zalozhniki-1903478977.html

https://ria.ru/20231018/bayden-1903555550.html

https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html

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в мире, израиль, сша, дональд трамп, джо байден, иран, хамас, оон, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году