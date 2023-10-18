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В красноярском Канске возбудили дело об оскорблении чувств верующих - РИА Новости, 18.10.2023
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05:38 18.10.2023 (обновлено: 05:42 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/kansk-1903497616.html
В красноярском Канске возбудили дело об оскорблении чувств верующих
В красноярском Канске возбудили дело об оскорблении чувств верующих - РИА Новости, 18.10.2023
В красноярском Канске возбудили дело об оскорблении чувств верующих
В Канске на востоке Красноярского края возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении молодого человека, который, по версии следствия,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T05:38
2023-10-18T05:42
канск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. В Канске на востоке Красноярского края возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении молодого человека, который, по версии следствия, ругался, танцевал и угрожал прихожанам собора, сообщает региональный главк СК. "В Канске возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем хулиганских действий, направленных на оскорбление чувств верующих", - говорится в сообщении. Следователи полагают, что инцидент произошел во время воскресной утренней службы Свято-Троицкого кафедрального собора Канска. В ведомстве считают, что три пьяных молодых человека в начале грубо ругались около собора на тротуаре. Затем они пришли в собор, где 20-летний молодой человек прошел на солею (возвышение перед иконостасом – ред.), кричал, бранился, танцевал и угрожал насилием прихожанам. При этом он фиксировал свои действия на телефон. В ведомстве уточнили, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20231015/delo-1902894789.html
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канск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Канск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В красноярском Канске возбудили дело об оскорблении чувств верующих

В красноярском Канске на мужчину завели дело об оскорблении чувств верующих

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. В Канске на востоке Красноярского края возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении молодого человека, который, по версии следствия, ругался, танцевал и угрожал прихожанам собора, сообщает региональный главк СК.
«
"В Канске возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем хулиганских действий, направленных на оскорбление чувств верующих", - говорится в сообщении.
Следователи полагают, что инцидент произошел во время воскресной утренней службы Свято-Троицкого кафедрального собора Канска. В ведомстве считают, что три пьяных молодых человека в начале грубо ругались около собора на тротуаре. Затем они пришли в собор, где 20-летний молодой человек прошел на солею (возвышение перед иконостасом – ред.), кричал, бранился, танцевал и угрожал насилием прихожанам. При этом он фиксировал свои действия на телефон.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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