https://ria.ru/20231018/kansk-1903497616.html

В красноярском Канске возбудили дело об оскорблении чувств верующих

В красноярском Канске возбудили дело об оскорблении чувств верующих - РИА Новости, 18.10.2023

В красноярском Канске возбудили дело об оскорблении чувств верующих

В Канске на востоке Красноярского края возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении молодого человека, который, по версии следствия,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T05:38

2023-10-18T05:38

2023-10-18T05:42

канск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. В Канске на востоке Красноярского края возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении молодого человека, который, по версии следствия, ругался, танцевал и угрожал прихожанам собора, сообщает региональный главк СК. "В Канске возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем хулиганских действий, направленных на оскорбление чувств верующих", - говорится в сообщении. Следователи полагают, что инцидент произошел во время воскресной утренней службы Свято-Троицкого кафедрального собора Канска. В ведомстве считают, что три пьяных молодых человека в начале грубо ругались около собора на тротуаре. Затем они пришли в собор, где 20-летний молодой человек прошел на солею (возвышение перед иконостасом – ред.), кричал, бранился, танцевал и угрожал насилием прихожанам. При этом он фиксировал свои действия на телефон. В ведомстве уточнили, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20231015/delo-1902894789.html

канск

красноярский край

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канск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия