https://ria.ru/20231018/kansk-1903497616.html
В красноярском Канске возбудили дело об оскорблении чувств верующих
В красноярском Канске возбудили дело об оскорблении чувств верующих - РИА Новости, 18.10.2023
В красноярском Канске возбудили дело об оскорблении чувств верующих
В Канске на востоке Красноярского края возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении молодого человека, который, по версии следствия,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T05:38
2023-10-18T05:38
2023-10-18T05:42
канск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. В Канске на востоке Красноярского края возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении молодого человека, который, по версии следствия, ругался, танцевал и угрожал прихожанам собора, сообщает региональный главк СК. "В Канске возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем хулиганских действий, направленных на оскорбление чувств верующих", - говорится в сообщении. Следователи полагают, что инцидент произошел во время воскресной утренней службы Свято-Троицкого кафедрального собора Канска. В ведомстве считают, что три пьяных молодых человека в начале грубо ругались около собора на тротуаре. Затем они пришли в собор, где 20-летний молодой человек прошел на солею (возвышение перед иконостасом – ред.), кричал, бранился, танцевал и угрожал насилием прихожанам. При этом он фиксировал свои действия на телефон. В ведомстве уточнили, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20231015/delo-1902894789.html
канск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Канск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В красноярском Канске возбудили дело об оскорблении чувств верующих
В красноярском Канске на мужчину завели дело об оскорблении чувств верующих