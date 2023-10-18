https://ria.ru/20231018/kamchatka-1903515029.html
На Дальнем Востоке появится Музей истории Камчатки
На Дальнем Востоке появится Музей истории Камчатки - РИА Новости, 18.10.2023
На Дальнем Востоке появится Музей истории Камчатки
Современный музей истории Камчатки построят в центре Петропавловска-Камчатского в рамках реализации мастер-плана реконструкции города, одобренного президентом... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:40
2023-10-18T10:40
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт – РИА Новости. Современный музей истории Камчатки построят в центре Петропавловска-Камчатского в рамках реализации мастер-плана реконструкции города, одобренного президентом РФ, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "Строительство будет осуществляться на территории исторического центра города, на месте бывшего кинотеатра "Камчатка" и бывшей гостиницы "Октябрьская". Здание будет общей площадью в 7700 квадратных метров с переменной этажностью в четыре-пять этажей. Команда проектировщиков в течение года разрабатывала планировочные и архитектурные решения", – цитирует пресс-служба министра культуры края Оксану Прокопенко. По ее словам, в стадии завершения художественная концепция экспозиции музея, также недавно был представлен эскиз дизайн-проекта его общественных пространств.Вся проектная документация уже направлена для прохождения государственной экспертизы. В музее будут постоянные и временные экспозиции, посвященные важным событиям в истории Камчатки, в том числе, обороне Петропавловска-Камчатского 1854 года от англо-французской эскадры, Русско-Японской войне 1904-1905 годов, Курильской десантной операции 1945 года. Запланировано сооружение диорамы и панорамы некоторых событий, а также включение в экспозицию современных мультимедийных технологий. Мастер-план реконструкции Петропавловска-Камчатского был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита на Камчатку в 2022 году. Он направлен на улучшение жизни горожан, а также на повышение туристической привлекательности города. В настоящее время в Петропавловске-Камчатском действуют несколько государственных музеев, входящих в состав Камчатского объединенного музея. Также работают частные – музей вулканов "Вулканариум" и музей "Океанрыбфлота", посвященный развитию рыбной отрасли. Кроме того, действуют небольшие музеи при научно-исследовательских организациях, например, Музей Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
https://ria.ru/20230910/kamchatka-1894982333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, камчатка
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Камчатка
На Дальнем Востоке появится Музей истории Камчатки
В Петропавловске-Камчатском появится новый музей истории края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт – РИА Новости. Современный музей истории Камчатки построят в центре Петропавловска-Камчатского в рамках реализации мастер-плана реконструкции города, одобренного президентом РФ, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.
"Строительство будет осуществляться на территории исторического центра города, на месте бывшего кинотеатра "Камчатка" и бывшей гостиницы "Октябрьская". Здание будет общей площадью в 7700 квадратных метров с переменной этажностью в четыре-пять этажей. Команда проектировщиков в течение года разрабатывала планировочные и архитектурные решения", – цитирует пресс-служба министра культуры края Оксану Прокопенко.
По ее словам, в стадии завершения художественная концепция экспозиции музея, также недавно был представлен эскиз дизайн-проекта его общественных пространств.
Вся проектная документация уже направлена для прохождения государственной экспертизы. В музее будут постоянные и временные экспозиции, посвященные важным событиям в истории Камчатки, в том числе, обороне Петропавловска-Камчатского 1854 года от англо-французской эскадры, Русско-Японской войне 1904-1905 годов, Курильской десантной операции 1945 года. Запланировано сооружение диорамы и панорамы некоторых событий, а также включение в экспозицию современных мультимедийных технологий.
Мастер-план реконструкции Петропавловска-Камчатского был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита на Камчатку в 2022 году. Он направлен на улучшение жизни горожан, а также на повышение туристической привлекательности города.
В настоящее время в Петропавловске-Камчатском действуют несколько государственных музеев, входящих в состав Камчатского объединенного музея. Также работают частные – музей вулканов "Вулканариум" и музей "Океанрыбфлота", посвященный развитию рыбной отрасли. Кроме того, действуют небольшие музеи при научно-исследовательских организациях, например, Музей Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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