https://ria.ru/20231018/kamchatka-1903515029.html

На Дальнем Востоке появится Музей истории Камчатки

На Дальнем Востоке появится Музей истории Камчатки - РИА Новости, 18.10.2023

На Дальнем Востоке появится Музей истории Камчатки

Современный музей истории Камчатки построят в центре Петропавловска-Камчатского в рамках реализации мастер-плана реконструкции города, одобренного президентом... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:40

2023-10-18T10:40

2023-10-18T10:41

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

камчатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895005355_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_68ae17677507052ce6680162735d0955.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт – РИА Новости. Современный музей истории Камчатки построят в центре Петропавловска-Камчатского в рамках реализации мастер-плана реконструкции города, одобренного президентом РФ, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "Строительство будет осуществляться на территории исторического центра города, на месте бывшего кинотеатра "Камчатка" и бывшей гостиницы "Октябрьская". Здание будет общей площадью в 7700 квадратных метров с переменной этажностью в четыре-пять этажей. Команда проектировщиков в течение года разрабатывала планировочные и архитектурные решения", – цитирует пресс-служба министра культуры края Оксану Прокопенко. По ее словам, в стадии завершения художественная концепция экспозиции музея, также недавно был представлен эскиз дизайн-проекта его общественных пространств.Вся проектная документация уже направлена для прохождения государственной экспертизы. В музее будут постоянные и временные экспозиции, посвященные важным событиям в истории Камчатки, в том числе, обороне Петропавловска-Камчатского 1854 года от англо-французской эскадры, Русско-Японской войне 1904-1905 годов, Курильской десантной операции 1945 года. Запланировано сооружение диорамы и панорамы некоторых событий, а также включение в экспозицию современных мультимедийных технологий. Мастер-план реконструкции Петропавловска-Камчатского был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита на Камчатку в 2022 году. Он направлен на улучшение жизни горожан, а также на повышение туристической привлекательности города. В настоящее время в Петропавловске-Камчатском действуют несколько государственных музеев, входящих в состав Камчатского объединенного музея. Также работают частные – музей вулканов "Вулканариум" и музей "Океанрыбфлота", посвященный развитию рыбной отрасли. Кроме того, действуют небольшие музеи при научно-исследовательских организациях, например, Музей Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

https://ria.ru/20230910/kamchatka-1894982333.html

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, камчатка