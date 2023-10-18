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Камбоджа открыла новый аэропорт, чтобы привлечь больше туристов - РИА Новости, 18.10.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:08 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/kambodzha-1903594673.html
Камбоджа открыла новый аэропорт, чтобы привлечь больше туристов
Камбоджа открыла новый аэропорт, чтобы привлечь больше туристов - РИА Новости, 18.10.2023
Камбоджа открыла новый аэропорт, чтобы привлечь больше туристов
Новый международный аэропорт, построенный с помощью Китая, открылся в провинции Сиемриеп, центре туристической зоны Камбоджи, рядом находится всемерно известный РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:08
2023-10-18T14:08
туризм
новости - туризм
камбоджа
аэропорт
туризм
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БАНГКОК, 18 окт – РИА Новости. Новый международный аэропорт, построенный с помощью Китая, открылся в провинции Сиемриеп, центре туристической зоны Камбоджи, рядом находится всемерно известный древний индуистский храм Ангкор-Ват, сообщает во вторник газета Khmer Times. Первый международный авиарейс прибыл в новый аэропорт из Бангкока в понедельник. Самолет авиакомпании Bangkok Airways встречал на летном поле аэропорта, получившего название "Международный аэропорт Сиемриеп Ангкор", вице-премьер Камбоджи Вонгсей Висот.Аэропорт располагает взлетно-посадочной полосой длиной 3 600 метров и всем необходимым оборудованием для приема и отправки международных авиарейсов со всего мира. "Проект даст толчок дальнейшему развитию туризма в провинции Сиемреап в эпоху после пандемии COVID-19", – сказал вице-премьер. "Это свидетельство плодотворного сотрудничества между Камбоджей и Китаем в рамках инициативы "Один пояс, один путь", – добавил Висот. Он заявил, что новый аэропорт будет способствовать развитию туризма, торговли и экономики Камбоджи в долгосрочной перспективе.Международный аэропорт Сиемриеп Ангкор сможет принимать с 2024 года до 7 миллионов пассажиров в год, а с 2040 года это количество увеличится до 12 миллионов пассажиров в год, сообщает газета. Хаб расположен на участке площадью 700 гектар в 40 километрах от исторического парка "Агкор-Ват" и в 50 километрах от города Сиемриеп, столицы одноименной провинции.
https://ria.ru/20231018/buryatiya-1903565153.html
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новости - туризм, камбоджа, аэропорт, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Камбоджа, Аэропорт, Туризм
Камбоджа открыла новый аэропорт, чтобы привлечь больше туристов

В Камбодже у популярного у туристов храма Ангкор-Ват открыли новый аэропорт

© Fotolia / tsepovaАнгкор-Ват с высоты птичьего полета, Камбоджа
Ангкор-Ват с высоты птичьего полета, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Fotolia / tsepova
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БАНГКОК, 18 окт – РИА Новости. Новый международный аэропорт, построенный с помощью Китая, открылся в провинции Сиемриеп, центре туристической зоны Камбоджи, рядом находится всемерно известный древний индуистский храм Ангкор-Ват, сообщает во вторник газета Khmer Times.
Первый международный авиарейс прибыл в новый аэропорт из Бангкока в понедельник. Самолет авиакомпании Bangkok Airways встречал на летном поле аэропорта, получившего название "Международный аэропорт Сиемриеп Ангкор", вице-премьер Камбоджи Вонгсей Висот.
Аэропорт располагает взлетно-посадочной полосой длиной 3 600 метров и всем необходимым оборудованием для приема и отправки международных авиарейсов со всего мира. "Проект даст толчок дальнейшему развитию туризма в провинции Сиемреап в эпоху после пандемии COVID-19", – сказал вице-премьер. "Это свидетельство плодотворного сотрудничества между Камбоджей и Китаем в рамках инициативы "Один пояс, один путь", – добавил Висот.
Он заявил, что новый аэропорт будет способствовать развитию туризма, торговли и экономики Камбоджи в долгосрочной перспективе.
Международный аэропорт Сиемриеп Ангкор сможет принимать с 2024 года до 7 миллионов пассажиров в год, а с 2040 года это количество увеличится до 12 миллионов пассажиров в год, сообщает газета. Хаб расположен на участке площадью 700 гектар в 40 километрах от исторического парка "Агкор-Ват" и в 50 километрах от города Сиемриеп, столицы одноименной провинции.
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