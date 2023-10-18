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На Чукотке обнаружили место повреждения подводного кабеля - РИА Новости, 18.10.2023
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03:26 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/kabel-1903493397.html
На Чукотке обнаружили место повреждения подводного кабеля
На Чукотке обнаружили место повреждения подводного кабеля - РИА Новости, 18.10.2023
На Чукотке обнаружили место повреждения подводного кабеля
Специалисты нашли место повреждения рыболовным тралом подводной волоконно-оптической линий связи на Чукотку, идет тестирование кабеля, сообщает департамент... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T03:26
2023-10-18T03:26
чукотка
анадырь
чукотский автономный округ
ростелеком
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Специалисты нашли место повреждения рыболовным тралом подводной волоконно-оптической линий связи на Чукотку, идет тестирование кабеля, сообщает департамент промышленной политики региона. На прошлой неделе пресс-служба правительства Чукотского автономного округа сообщила, что кабель подводной ВОЛС на Чукотку - единственной наземной линии общей сети связи с остальной частью России - поврежден рыболовным тралом на участке Петропавловск-Камчатский - Анадырь. Власти уточнили, что с учетом сложных климатических условий и ограниченности периода навигации в Беринговом море профилактические и ремонтные работы запланированы на период с 12 по 23 октября. "На сегодняшний день, по данным ПАО "Ростелеком", идут ремонтно-восстановительные работы ВОЛС, кабель поднят со дна, место повреждения кабеля определено, проводится тестирование кабеля (уже завершили тестирование в сторону Камчатки и в ближайшее время приступят к тестированию кабеля в сторону Анадыря). Ремонт продлится до 23 октября", - говорится в сообщении. Департамент отмечает, что за время, пока линия связи будет отключена, абонентскую плату с клиентов брать не будут. Всех абонентов компания "Ростелеком" перевела на резервные спутниковые каналы. В середине декабря 2022 года "Ростелеком" завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи на Чукотку длинной 2,2 тысячи километров, проложенной в прибрежной акватории Берингова моря, коммерческая эксплуатация началась в первом квартале 2023 года. Пропускная способность новой линии связи составляла 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Строительство ПВОЛС на Чукотку велось в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ". На эти цели из федерального бюджета "Ростелекому" было выделено 7,36 миллиарда рублей". Чукотка оставалась последним регионом, не подключенным наземными волоконно-оптическими линиями к общей сети связи РФ. Строительство этой подводной ВОЛС - самый крупный региональный проект национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Ранее в Минцифре заявляли, что строительство и запуск ВОЛС от Петропавловска-Камчатского до Анадыря поможет сдерживать рост тарифов на интернет на Чукотке. Там отмечали, что в Чукотском автономном округе спутниковая связь до сих пор остается единственной доступной магистральной инфраструктурой связи. Сейчас через ВОЛС жителей Анадыря и поселка Угольные Копи подключили к высокоскоростному интернету.
https://ria.ru/20231017/kabel-1903478154.html
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чукотка, анадырь, чукотский автономный округ, ростелеком
Чукотка, Анадырь, Чукотский автономный округ, Ростелеком
На Чукотке обнаружили место повреждения подводного кабеля

Специалисты нашли на Чукотке место повреждения подводного кабеля связи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМыс Дежнева в Чукотском автономном округе
Мыс Дежнева в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мыс Дежнева в Чукотском автономном округе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Специалисты нашли место повреждения рыболовным тралом подводной волоконно-оптической линий связи на Чукотку, идет тестирование кабеля, сообщает департамент промышленной политики региона.
На прошлой неделе пресс-служба правительства Чукотского автономного округа сообщила, что кабель подводной ВОЛС на Чукотку - единственной наземной линии общей сети связи с остальной частью России - поврежден рыболовным тралом на участке Петропавловск-Камчатский - Анадырь. Власти уточнили, что с учетом сложных климатических условий и ограниченности периода навигации в Беринговом море профилактические и ремонтные работы запланированы на период с 12 по 23 октября.
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"На сегодняшний день, по данным ПАО "Ростелеком", идут ремонтно-восстановительные работы ВОЛС, кабель поднят со дна, место повреждения кабеля определено, проводится тестирование кабеля (уже завершили тестирование в сторону Камчатки и в ближайшее время приступят к тестированию кабеля в сторону Анадыря). Ремонт продлится до 23 октября", - говорится в сообщении.
Департамент отмечает, что за время, пока линия связи будет отключена, абонентскую плату с клиентов брать не будут. Всех абонентов компания "Ростелеком" перевела на резервные спутниковые каналы.
В середине декабря 2022 года "Ростелеком" завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи на Чукотку длинной 2,2 тысячи километров, проложенной в прибрежной акватории Берингова моря, коммерческая эксплуатация началась в первом квартале 2023 года. Пропускная способность новой линии связи составляла 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с.
Строительство ПВОЛС на Чукотку велось в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ". На эти цели из федерального бюджета "Ростелекому" было выделено 7,36 миллиарда рублей". Чукотка оставалась последним регионом, не подключенным наземными волоконно-оптическими линиями к общей сети связи РФ. Строительство этой подводной ВОЛС - самый крупный региональный проект национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Ранее в Минцифре заявляли, что строительство и запуск ВОЛС от Петропавловска-Камчатского до Анадыря поможет сдерживать рост тарифов на интернет на Чукотке. Там отмечали, что в Чукотском автономном округе спутниковая связь до сих пор остается единственной доступной магистральной инфраструктурой связи. Сейчас через ВОЛС жителей Анадыря и поселка Угольные Копи подключили к высокоскоростному интернету.
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