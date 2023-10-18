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Полиция установила нарисовавших пентаграмму у двери военкора "Известий" - РИА Новости, 18.10.2023
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11:30 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/izvestiya-1903546571.html
Полиция установила нарисовавших пентаграмму у двери военкора "Известий"
Полиция установила нарисовавших пентаграмму у двери военкора "Известий" - РИА Новости, 18.10.2023
Полиция установила нарисовавших пентаграмму у двери военкора "Известий"
Сотрудники полиции установили личности злоумышленников, нарисовавших пентаграмму со свиной головой около двери квартиры военного корреспондента "Известий"... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:30
2023-10-18T11:30
происшествия
израиль
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности злоумышленников, нарисовавших пентаграмму со свиной головой около двери квартиры военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина, сообщили РИА Новости в пресс-службе издания. Ранее на сайте издания сообщалось, что 18 октября у двери военкора "Известий" обнаружили пентаграмму, при этом сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле. Кроме того, на сайте указывается, что "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи". "Известно (об инциденте) стало сразу. Благодаря оперативной работе сотрудников московской полиции личности злоумышленников установлены", - говорится в ответе на запрос.
https://ria.ru/20231017/tatarskiy-1903300852.html
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происшествия, израиль
Происшествия, Израиль
Полиция установила нарисовавших пентаграмму у двери военкора "Известий"

"Известия": полиция установила нарисовавших пентаграмму у двери военкора Трушина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности злоумышленников, нарисовавших пентаграмму со свиной головой около двери квартиры военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина, сообщили РИА Новости в пресс-службе издания.
Ранее на сайте издания сообщалось, что 18 октября у двери военкора "Известий" обнаружили пентаграмму, при этом сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле. Кроме того, на сайте указывается, что "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи".
"Известно (об инциденте) стало сразу. Благодаря оперативной работе сотрудников московской полиции личности злоумышленников установлены", - говорится в ответе на запрос.
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