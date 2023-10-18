https://ria.ru/20231018/izvestiya-1903546571.html

Полиция установила нарисовавших пентаграмму у двери военкора "Известий"

Полиция установила нарисовавших пентаграмму у двери военкора "Известий" - РИА Новости, 18.10.2023

Полиция установила нарисовавших пентаграмму у двери военкора "Известий"

Сотрудники полиции установили личности злоумышленников, нарисовавших пентаграмму со свиной головой около двери квартиры военного корреспондента "Известий"... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:30

2023-10-18T11:30

2023-10-18T11:30

происшествия

израиль

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности злоумышленников, нарисовавших пентаграмму со свиной головой около двери квартиры военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина, сообщили РИА Новости в пресс-службе издания. Ранее на сайте издания сообщалось, что 18 октября у двери военкора "Известий" обнаружили пентаграмму, при этом сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле. Кроме того, на сайте указывается, что "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи". "Известно (об инциденте) стало сразу. Благодаря оперативной работе сотрудников московской полиции личности злоумышленников установлены", - говорится в ответе на запрос.

https://ria.ru/20231017/tatarskiy-1903300852.html

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, израиль