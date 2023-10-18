Полиция установила нарисовавших пентаграмму у двери военкора "Известий"
"Известия": полиция установила нарисовавших пентаграмму у двери военкора Трушина
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности злоумышленников, нарисовавших пентаграмму со свиной головой около двери квартиры военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина, сообщили РИА Новости в пресс-службе издания.
Ранее на сайте издания сообщалось, что 18 октября у двери военкора "Известий" обнаружили пентаграмму, при этом сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле. Кроме того, на сайте указывается, что "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи".
"Известно (об инциденте) стало сразу. Благодаря оперативной работе сотрудников московской полиции личности злоумышленников установлены", - говорится в ответе на запрос.