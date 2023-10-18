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МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
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17:04 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/izrail-1903654383.html
МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля
МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля
Иран предлагает мусульманским странам принять ряд мер для прекращения военных преступлений в Палестине, в числе таких мер – формирование политических и... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:04
2023-10-18T17:04
в мире
израиль
иран
хосейн амир абдоллахиан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Иран предлагает мусульманским странам принять ряд мер для прекращения военных преступлений в Палестине, в числе таких мер – формирование политических и экономических санкций против Израиля и организация суда над его руководством, ответственными чиновниками, армейскими командирами и пилотами, заявил в среду в ходе заседания исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". "В рамках практических мер по поддержке Палестины Исламская Республика Иран предлагает исламским странам принять скоординированные меры по прекращению военных преступлений… Необходимо провести срочное заседание по правам человека для рассмотрения преступлений израильского режима. Необходимо сформировать политические и экономические санкции против режима, а также… создать суд для проведения судебного процесса над лидерами израильского режима, пилотами, командующими армии и ответственными чиновниками", – приводит слова главы иранского МИД агентство IRNA. Помимо этого, министр предложил мусульманским странам разорвать отношения с Израилем, наложить санкции на его товары, открыть коридоры для жителей Газы и потребовать от Совета Безопасности ООН принять резолюции в поддержку Палестины и осуждение создания Израилем поселений на палестинских территориях. В соответствии с предложениями Амир Абдоллахиана, следует направить в Газу делегацию для расследования ситуации и определения масштабов преступлений, совершенных израильским режимом. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/iran-1903292023.html
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в мире, израиль, иран, хосейн амир абдоллахиан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля

Глава МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля и судить его власти

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Иран предлагает мусульманским странам принять ряд мер для прекращения военных преступлений в Палестине, в числе таких мер – формирование политических и экономических санкций против Израиля и организация суда над его руководством, ответственными чиновниками, армейскими командирами и пилотами, заявил в среду в ходе заседания исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
"В рамках практических мер по поддержке Палестины Исламская Республика Иран предлагает исламским странам принять скоординированные меры по прекращению военных преступлений… Необходимо провести срочное заседание по правам человека для рассмотрения преступлений израильского режима. Необходимо сформировать политические и экономические санкции против режима, а также… создать суд для проведения судебного процесса над лидерами израильского режима, пилотами, командующими армии и ответственными чиновниками", – приводит слова главы иранского МИД агентство IRNA.
Помимо этого, министр предложил мусульманским странам разорвать отношения с Израилем, наложить санкции на его товары, открыть коридоры для жителей Газы и потребовать от Совета Безопасности ООН принять резолюции в поддержку Палестины и осуждение создания Израилем поселений на палестинских территориях. В соответствии с предложениями Амир Абдоллахиана, следует направить в Газу делегацию для расследования ситуации и определения масштабов преступлений, совершенных израильским режимом.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Верховный лидер Ирана назвал действия Израиля геноцидом
17 октября, 12:27
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Президент Ирана заявил, что "пламя бомб" скоро поглотит Израиль
Вчера, 02:12
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
 
В миреИзраильИранХосейн Амир АбдоллахианОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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