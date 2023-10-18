Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил Нетаньяху, что США продолжат работать с Израилем и регионом - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 18.10.2023 (обновлено: 14:21 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/izrail-1903604198.html
Байден заявил Нетаньяху, что США продолжат работать с Израилем и регионом
Байден заявил Нетаньяху, что США продолжат работать с Израилем и регионом - РИА Новости, 18.10.2023
Байден заявил Нетаньяху, что США продолжат работать с Израилем и регионом
Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США продолжат работать с Израилем и партнерами в регионе, чтобы не допустить... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:05
2023-10-18T14:21
в мире
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901347630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14c18fbf8989b82c49ebdef5449ef364.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США продолжат работать с Израилем и партнерами в регионе, чтобы не допустить еще большей трагедии для невинных людей."Мы продолжим работать с вами и партнерами в регионе, чтобы не допустить большей трагедии для невинных мирных людей", - заявил Байден в ходе визита в Израиль.Ранее Байден прибыл в страну с визитом на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/ssha-1903603228.html
https://ria.ru/20231018/bayden-1903555550.html
сша
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901347630_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_49544a55c5df634dd994b65a4b33af79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, оон, владимир путин
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Владимир Путин
Байден заявил Нетаньяху, что США продолжат работать с Израилем и регионом

Байден: США будут работать с Израилем, чтобы не допустить большей трагедии

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США продолжат работать с Израилем и партнерами в регионе, чтобы не допустить еще большей трагедии для невинных людей.
«
"Мы продолжим работать с вами и партнерами в регионе, чтобы не допустить большей трагедии для невинных мирных людей", - заявил Байден в ходе визита в Израиль.
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля
Вчера, 14:03
Ранее Байден прибыл в страну с визитом на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. 18 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой"
Вчера, 11:58
 
В миреСШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияБиньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСООНВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала