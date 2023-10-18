https://ria.ru/20231018/izrail-1903556492.html

Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля

Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля - РИА Новости, 18.10.2023

Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля

Президент США Джо Байден заявил, что продолжит прилагать усилия, чтобы у Израиля было все необходимое "для защиты". РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:03

2023-10-18T12:03

2023-10-18T12:11

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

амман (город)

джо байден

биньямин нетаньяху

абдалла ii

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что продолжит прилагать усилия, чтобы у Израиля было все необходимое "для защиты"."Я должен и далее прилагать усилия, чтобы у вас (у Израиля – ред.) было все необходимое для защиты. Мы позаботимся о том, чтобы так и было", - сказал он на встрече на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляция которой велась в YouTube.Байден в среду прибыл в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта.Он планировал после посещения Израиля встретиться в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой ПНА Махмудом Аббасом, но визит в иорданскую столицу был отменен после атаки на больницу в секторе Газа.

https://ria.ru/20231018/bayden-1903555550.html

https://ria.ru/20231018/pomosch-1903495374.html

израиль

сша

амман (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, амман (город), джо байден, биньямин нетаньяху, абдалла ii