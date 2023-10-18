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Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
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12:03 18.10.2023 (обновлено: 12:11 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/izrail-1903556492.html
Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля
Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля
Президент США Джо Байден заявил, что продолжит прилагать усилия, чтобы у Израиля было все необходимое "для защиты". РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:03
2023-10-18T12:11
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
амман (город)
джо байден
биньямин нетаньяху
абдалла ii
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что продолжит прилагать усилия, чтобы у Израиля было все необходимое "для защиты"."Я должен и далее прилагать усилия, чтобы у вас (у Израиля – ред.) было все необходимое для защиты. Мы позаботимся о том, чтобы так и было", - сказал он на встрече на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляция которой велась в YouTube.Байден в среду прибыл в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта.Он планировал после посещения Израиля встретиться в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой ПНА Махмудом Аббасом, но визит в иорданскую столицу был отменен после атаки на больницу в секторе Газа.
https://ria.ru/20231018/bayden-1903555550.html
https://ria.ru/20231018/pomosch-1903495374.html
израиль
сша
амман (город)
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, амман (город), джо байден, биньямин нетаньяху, абдалла ii
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Амман (город), Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Абдалла II
Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля

Байден заявил, что продолжит усилия, чтобы у Израиля было необходимое для защиты

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что продолжит прилагать усилия, чтобы у Израиля было все необходимое "для защиты".
"Я должен и далее прилагать усилия, чтобы у вас (у Израиля – ред.) было все необходимое для защиты. Мы позаботимся о том, чтобы так и было", - сказал он на встрече на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляция которой велась в YouTube.
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесен "другой командой"
11:58
Байден в среду прибыл в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта.
Он планировал после посещения Израиля встретиться в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой ПНА Махмудом Аббасом, но визит в иорданскую столицу был отменен после атаки на больницу в секторе Газа.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Подсчитано, насколько помощь США Израилю превысит финансирование Украины
04:36
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШААмман (город)Джо БайденБиньямин НетаньяхуАбдалла II
 
 
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