https://ria.ru/20231018/izrail-1903556492.html
Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля
Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля
Президент США Джо Байден заявил, что продолжит прилагать усилия, чтобы у Израиля было все необходимое "для защиты". РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:03
2023-10-18T12:03
2023-10-18T12:11
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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джо байден
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что продолжит прилагать усилия, чтобы у Израиля было все необходимое "для защиты"."Я должен и далее прилагать усилия, чтобы у вас (у Израиля – ред.) было все необходимое для защиты. Мы позаботимся о том, чтобы так и было", - сказал он на встрече на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляция которой велась в YouTube.Байден в среду прибыл в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта.Он планировал после посещения Израиля встретиться в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой ПНА Махмудом Аббасом, но визит в иорданскую столицу был отменен после атаки на больницу в секторе Газа.
https://ria.ru/20231018/bayden-1903555550.html
https://ria.ru/20231018/pomosch-1903495374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, амман (город), джо байден, биньямин нетаньяху, абдалла ii
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Амман (город), Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Абдалла II
Байден заявил, что продолжит усилия по обеспечению защиты Израиля
Байден заявил, что продолжит усилия, чтобы у Израиля было необходимое для защиты