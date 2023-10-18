https://ria.ru/20231018/izrail-1903534496.html

New York Times убрала упоминание об ударе Израиля по больнице в Газе

New York Times убрала упоминание об ударе Израиля по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

New York Times убрала упоминание об ударе Израиля по больнице в Газе

Американская газета New York Times в заголовке тикера сначала указала, что, по данным Палестины, удар по больнице в Газе, в результате которого погибли около... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:36

2023-10-18T10:36

2023-10-18T10:36

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Американская газета New York Times в заголовке тикера сначала указала, что, по данным Палестины, удар по больнице в Газе, в результате которого погибли около 500 человек, нанес Израиль, а потом изменила заголовок, убрав упоминание израильского удара. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Ранее лента новостей была озаглавлена "Министерство здравоохранения Палестины заявило, что целью израильского авиаудара стала больница в Газе, 500 человек погибли". Однако позднее с появлением новых подробностей атаки лента была переименована: "Израильтяне и палестинцы обвиняют друг друга за взрыв в больнице в Газе, жертвами которого стали сотни человек". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/gaza-1903533576.html

https://ria.ru/20231018/gaza-1903528550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году