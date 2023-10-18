https://ria.ru/20231018/izrail-1903521256.html

Четверо израильских солдат ранены запущенной из Ливана ракетой

Четверо израильских солдат ранены запущенной из Ливана ракетой - РИА Новости, 18.10.2023

Четверо израильских солдат ранены запущенной из Ливана ракетой

Четверо солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были легко ранены запущенной с территории Ливана противотанковой управляемой ракетой, сообщила в среду газета Times РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:41

2023-10-18T09:41

2023-10-18T09:41

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Четверо солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были легко ранены запущенной с территории Ливана противотанковой управляемой ракетой, сообщила в среду газета Times of Israel со ссылкой на израильскую армию. "По сообщениям ЦАХАЛ, четверо израильских солдат были легко ранены при ударе противотанковой управляемой ракеты, запущенной из Ливана сегодня утром", - пишет издание. Ранее ливанское движение исламского сопротивления "Хезболлах" объявило, что подорвало израильский танк "Меркава" в районе Ар-Рахиб на севере Израиля, среди экипажа есть погибший. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/izrail-1903256245.html

https://ria.ru/20231015/rakety-1902932021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, россия, владимир путин, хамас, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году