https://ria.ru/20231018/izrail-1903513658.html
Армия Израиля показала якобы окрестности больницы в Газе после удара
Армия Израиля показала якобы окрестности больницы в Газе после удара - РИА Новости, 18.10.2023
Армия Израиля показала якобы окрестности больницы в Газе после удара
Армия обороны Израиля опубликовала видео своих ВВС, на котором, как утверждается, окрестности больницы в секторе Газа до и после удара по ней, следует из... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:06
2023-10-18T09:06
2023-10-18T09:06
в мире
израиль
сша
палестина
джо байден
антониу гутерреш
дмитрий медведев
исламский джихад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903511249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aea86bed952591a65967110759827f72.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля опубликовала видео своих ВВС, на котором, как утверждается, окрестности больницы в секторе Газа до и после удара по ней, следует из заявления израильской армии в Telegram-канале. "Прилагается видеозапись с системы военно-воздушных сил Израиля, запечатлевшей территорию вокруг больницы до и после неудачного ракетного пуска, произведенного террористической организацией "Исламский джихад", - говорится в заявлении израильской армии. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". В ряде стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины, во многих городах – у посольств и консульств Израиля и США, а где-то – у французских дипмиссий. География протестов охватила не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что он "в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан". Он отметил, что больницы и медики должны быть защищены международным гуманитарным правом. Власти ряда стран возложили на Израиль ответственность за атаку на больницу и сотни жертв. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза. В Европе в основном выступили с осуждением атаки на гражданских, но не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
https://ria.ru/20231018/snimki-1903512861.html
https://ria.ru/20231018/udar-1903508492.html
израиль
сша
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903511249_123:0:1563:1080_1920x0_80_0_0_89e74e794a8b2b152728cd89905028af.jpg
Видео ВВС Израиля, на котором территория больницы в секторе Газа до и после удара
Армия обороны Израиля опубликовала видео военно-воздушных сил, на котором, как утверждается, территория больницы в секторе Газа до и после удара. Израильские военные вновь заявили, что речь идет, по их версии, о ракетном пуске "Исламского джихада".
2023-10-18T09:06
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, палестина, джо байден, антониу гутерреш, дмитрий медведев, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Джо Байден, Антониу Гутерреш, Дмитрий Медведев, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля показала якобы окрестности больницы в Газе после удара
Армия Израиля показала видео с якобы окрестностями больницы в Газе после удара