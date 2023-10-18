https://ria.ru/20231018/izrail-1903513658.html

Армия Израиля показала якобы окрестности больницы в Газе после удара

Армия Израиля показала якобы окрестности больницы в Газе после удара - РИА Новости, 18.10.2023

Армия Израиля показала якобы окрестности больницы в Газе после удара

Армия обороны Израиля опубликовала видео своих ВВС, на котором, как утверждается, окрестности больницы в секторе Газа до и после удара по ней, следует из... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:06

2023-10-18T09:06

2023-10-18T09:06

в мире

израиль

сша

палестина

джо байден

антониу гутерреш

дмитрий медведев

исламский джихад

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля опубликовала видео своих ВВС, на котором, как утверждается, окрестности больницы в секторе Газа до и после удара по ней, следует из заявления израильской армии в Telegram-канале. "Прилагается видеозапись с системы военно-воздушных сил Израиля, запечатлевшей территорию вокруг больницы до и после неудачного ракетного пуска, произведенного террористической организацией "Исламский джихад", - говорится в заявлении израильской армии. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". В ряде стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины, во многих городах – у посольств и консульств Израиля и США, а где-то – у французских дипмиссий. География протестов охватила не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что он "в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан". Он отметил, что больницы и медики должны быть защищены международным гуманитарным правом. Власти ряда стран возложили на Израиль ответственность за атаку на больницу и сотни жертв. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза. В Европе в основном выступили с осуждением атаки на гражданских, но не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".

https://ria.ru/20231018/snimki-1903512861.html

https://ria.ru/20231018/udar-1903508492.html

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сша

палестина

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Дарья Буймова

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Видео ВВС Израиля, на котором территория больницы в секторе Газа до и после удара Армия обороны Израиля опубликовала видео военно-воздушных сил, на котором, как утверждается, территория больницы в секторе Газа до и после удара. Израильские военные вновь заявили, что речь идет, по их версии, о ракетном пуске "Исламского джихада". 2023-10-18T09:06 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, палестина, джо байден, антониу гутерреш, дмитрий медведев, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году