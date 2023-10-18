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Армия Израиля показала якобы окрестности больницы в Газе после удара - РИА Новости, 18.10.2023
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09:06 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/izrail-1903513658.html
Армия Израиля показала якобы окрестности больницы в Газе после удара
Армия Израиля показала якобы окрестности больницы в Газе после удара - РИА Новости, 18.10.2023
Армия Израиля показала якобы окрестности больницы в Газе после удара
Армия обороны Израиля опубликовала видео своих ВВС, на котором, как утверждается, окрестности больницы в секторе Газа до и после удара по ней, следует из... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:06
2023-10-18T09:06
в мире
израиль
сша
палестина
джо байден
антониу гутерреш
дмитрий медведев
исламский джихад
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля опубликовала видео своих ВВС, на котором, как утверждается, окрестности больницы в секторе Газа до и после удара по ней, следует из заявления израильской армии в Telegram-канале. "Прилагается видеозапись с системы военно-воздушных сил Израиля, запечатлевшей территорию вокруг больницы до и после неудачного ракетного пуска, произведенного террористической организацией "Исламский джихад", - говорится в заявлении израильской армии. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". В ряде стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины, во многих городах – у посольств и консульств Израиля и США, а где-то – у французских дипмиссий. География протестов охватила не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что он "в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан". Он отметил, что больницы и медики должны быть защищены международным гуманитарным правом. Власти ряда стран возложили на Израиль ответственность за атаку на больницу и сотни жертв. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза. В Европе в основном выступили с осуждением атаки на гражданских, но не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
https://ria.ru/20231018/snimki-1903512861.html
https://ria.ru/20231018/udar-1903508492.html
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4.7
96
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60
353
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Видео ВВС Израиля, на котором территория больницы в секторе Газа до и после удара
Армия обороны Израиля опубликовала видео военно-воздушных сил, на котором, как утверждается, территория больницы в секторе Газа до и после удара. Израильские военные вновь заявили, что речь идет, по их версии, о ракетном пуске "Исламского джихада".
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в мире, израиль, сша, палестина, джо байден, антониу гутерреш, дмитрий медведев, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Джо Байден, Антониу Гутерреш, Дмитрий Медведев, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля показала якобы окрестности больницы в Газе после удара

Армия Израиля показала видео с якобы окрестностями больницы в Газе после удара

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля опубликовала видео своих ВВС, на котором, как утверждается, окрестности больницы в секторе Газа до и после удара по ней, следует из заявления израильской армии в Telegram-канале.
"Прилагается видеозапись с системы военно-воздушных сил Израиля, запечатлевшей территорию вокруг больницы до и после неудачного ракетного пуска, произведенного террористической организацией "Исламский джихад", - говорится в заявлении израильской армии.
Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В МИД призвали Израиль доказать непричастность к ударам по больнице в Газе
09:03
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
В ряде стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины, во многих городах – у посольств и консульств Израиля и США, а где-то – у французских дипмиссий. География протестов охватила не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что он "в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан". Он отметил, что больницы и медики должны быть защищены международным гуманитарным правом.
Власти ряда стран возложили на Израиль ответственность за атаку на больницу и сотни жертв. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.
В Европе в основном выступили с осуждением атаки на гражданских, но не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов".
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В МИД России назвали удар по больнице в Газе актом расчеловечивания
08:15
 
В миреИзраильСШАПалестинаДжо БайденАнтониу ГутеррешДмитрий МедведевИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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