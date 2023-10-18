https://ria.ru/20231018/issledovaniya-1903676091.html

ВМС Финляндии рассказали о ходе расследования ЧП на газопроводе

ВМС Финляндии рассказали о ходе расследования ЧП на газопроводе - РИА Новости, 18.10.2023

ВМС Финляндии рассказали о ходе расследования ЧП на газопроводе

Подводные исследования газопровода Balticconnector продолжаются в Финском заливе, сообщают в среду на своем сайте финские военно-морские силы. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:27

2023-10-18T18:27

2023-10-18T18:27

в мире

эстония

финский залив

финляндия

balticconnector

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт - РИА Новости. Подводные исследования газопровода Balticconnector продолжаются в Финском заливе, сообщают в среду на своем сайте финские военно-морские силы. Во вторник сообщалось о плохой погоде в акватории. "Подводные исследования в Финском заливе продолжаются. Судно для сбора нефти Halli поддерживает Центральную криминальную полицию в расследовании (инцидента с) трубопровода Balticconnector с Пограничной охраной. (Противоминное судно) HMC Purunpää переместилось чтобы поддержать Эстонию в расследовании дела о телекоммуникационном кабеле", - говорится в сообщении. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

https://ria.ru/20231018/balticconnector-1903549061.html

эстония

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в мире, эстония, финский залив, финляндия, balticconnector