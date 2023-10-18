Постпред в Вене оценил возможность возобновления ядерных испытаний
Ульянов о возможности возобновления ядерных испытаний: никогда не говори никогда
© Фото предоставлено посольством России в Австрии Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Возобновление ядерных испытаний Россией вряд ли повлияют на страны НАТО, но могут "расстроить" дружественные страны, в мире и так неспокойно, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия-24".
"В нашем обществе, политологических кругах часто призывают к возобновлению ядерных испытаний... Не уверен, что это сильно повлияет на натовцев. Дружественные страны, их очень много, расстроятся, если вдруг в силу каких-то обстоятельств Россия первой возобновит ядерные испытания", - сказал Ульянов, комментируя заявления о возможности возобновления ядерных испытаний Россией.
Он добавил, что в международных отношениях и так хватает "турбулентности", а Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) является документом, который нужно сохранять.
"Никогда не говори никогда. Испытания при определенных обстоятельствах могут возобновиться. На мой взгляд, это было бы негативным развитием событий для современного мира, для поддержания стабильности", - сказал дипломат.
Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва не будет первой проводить подобные испытания по крайней мере до тех пор, пока этого не сделает Вашингтон.
Президент РФ ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.