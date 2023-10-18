https://ria.ru/20231018/ispytaniya-1903621715.html

Постпред в Вене оценил возможность возобновления ядерных испытаний

Постпред в Вене оценил возможность возобновления ядерных испытаний - РИА Новости, 18.10.2023

Постпред в Вене оценил возможность возобновления ядерных испытаний

Возобновление ядерных испытаний Россией вряд ли повлияют на страны НАТО, но могут "расстроить" дружественные страны, в мире и так неспокойно, заявил постоянный... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:05

2023-10-18T15:05

2023-10-18T15:07

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сша

вена

михаил ульянов (дипломат)

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госдума рф

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нато

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Возобновление ядерных испытаний Россией вряд ли повлияют на страны НАТО, но могут "расстроить" дружественные страны, в мире и так неспокойно, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия-24". "В нашем обществе, политологических кругах часто призывают к возобновлению ядерных испытаний... Не уверен, что это сильно повлияет на натовцев. Дружественные страны, их очень много, расстроятся, если вдруг в силу каких-то обстоятельств Россия первой возобновит ядерные испытания", - сказал Ульянов, комментируя заявления о возможности возобновления ядерных испытаний Россией. Он добавил, что в международных отношениях и так хватает "турбулентности", а Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) является документом, который нужно сохранять. "Никогда не говори никогда. Испытания при определенных обстоятельствах могут возобновиться. На мой взгляд, это было бы негативным развитием событий для современного мира, для поддержания стабильности", - сказал дипломат. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва не будет первой проводить подобные испытания по крайней мере до тех пор, пока этого не сделает Вашингтон. Президент РФ ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html

https://ria.ru/20231017/dvzyai-1903101660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, вена, михаил ульянов (дипломат), дмитрий песков, госдума рф, владимир путин, нато, в мире