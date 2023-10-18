https://ria.ru/20231018/investitsii-1903560553.html

ВЭБ привлечет до 300 млрд юаней от китайских инвесторов на проекты в России

ВЭБ привлечет до 300 млрд юаней от китайских инвесторов на проекты в России - РИА Новости, 18.10.2023

ВЭБ привлечет до 300 млрд юаней от китайских инвесторов на проекты в России

ВЭБ намерен привлечь от китайских инвесторов порядка 300 миллиардов юаней инвестиций на проекты в России, в первую очередь в сфере нефтегазохимии, заявил... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:15

2023-10-18T12:15

2023-10-18T12:15

экономика

россия

игорь шувалов

вэб.рф (вэб)

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. ВЭБ намерен привлечь от китайских инвесторов порядка 300 миллиардов юаней инвестиций на проекты в России, в первую очередь в сфере нефтегазохимии, заявил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов."Мы рассматриваем сразу несколько крупных проектов, которые сейчас готовы привлечь деньги китайских инвесторов на взаимовыгодных условиях. В первую очередь, это проекты в сфере нефтегазохимии. Общий объем таких проектов может составить порядка 300 миллиардов юаней", - сказал Шувалов на полях форума "Один пояс – один путь".Среди перспективных направлений взаимодействия Шувалов также назвал повестку устойчивого развития и "зеленое" финансирование."ВЭБ является национальным методологическим центром в области "зеленого" финансирования. Мы готовы к налаживанию системы информационных обменов, к обмену лучшими практиками по организации такого финансирования и реализации проектов низкоуглеродного развития", - отметил глава госкорпорации.Шувалов добавил, что ВЭБ сейчас совместно с китайскими инвесторами реализует проекты с общим объемом более 3 триллионов рублей, или 220 миллиардов юаней. Среди них проекты по строительству газохимических комплексов, производству нефтехимической продукции, строительству горно-обогатительных комбинатов, несколько проектов в области машиностроения.

https://ria.ru/20231013/napravleniya-1902498102.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, игорь шувалов, вэб.рф (вэб)