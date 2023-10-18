https://ria.ru/20231018/inflyatsiya-1903688153.html

Недельная инфляция в России замедлилась до 0,15 процента

Недельная инфляция в России замедлилась до 0,15 процента - РИА Новости, 18.10.2023

Недельная инфляция в России замедлилась до 0,15 процента

Недельная инфляция в РФ с 10 по 16 октября замедлилась до 0,15% с 0,24% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,07%, свидетельствуют... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T19:17

2023-10-18T19:17

2023-10-18T19:17

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ с 10 по 16 октября замедлилась до 0,15% с 0,24% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,07%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 10 по 16 октября 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,15%, с начала октября – 100,45%, с начала года – 105,07%", - говорится в документе. По данным статистического ведомства, на неделе с 10 по 16 октября цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,4%. В частности помидоры подорожали на 5,5%, бананы – на 1,3%, лук – на 0,9%. В то же время цены на морковь и яблоки снизились на 1,8%, капусту – на 1,5%, картофель – на 1,3%, свеклу – на 0,8%. Среди продуктов (за исключением овощей и фруктов) также подешевели овощные консервы для детского питания – на 0,4%, творог – на 0,2%, сахар – на 0,1%. Подорожали вновь сильнее всего яйца, но рост цен на них замедлился до 3% с 3,8% в предыдущую неделю. Зафиксировано также увеличение цен на свинину и мясо кур – на 0,9%, сухие молочные смеси для детского питания – на 0,7%, полукопченые и варено-копченые колбасы, рис – на 0,6%, сливочное масло – на 0,5%, баранину, рыбу, сыры, пшено и чай – на 0,4%, говядину, маргарин, муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,3%, вареные колбасы, молоко, подсолнечное масло, хлеб ржаной, печенье и соль – на 0,2%, сосиски, сардельки, мясные и фруктово-ягодные для детского питания консервы, сметану, гречку и макаронные изделия – на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали гигиенические прокладки – на 0,5%, пеленки для новорожденных и зубные пасты – на 0,4%, подгузники, туалетное мыло и спички – на 0,1%. Одновременно с этим цены на зубные щетки снизились на 0,3%, стиральные порошки – на 0,2%, туалетную бумагу и сухие корма для домашних животных – на 0,1%. Телевизоры на отчетной неделе подорожали на 1,2%, электропылесосы и смартфоны - на 1,1% и 0,72% соответственно. Стоимость нового отечественного автомобиля за период с 10 по 16 октября выросла на 0,04%, иностранного - на 0,12%. Цены на бензин снизились на 0,29%, на дизельное топливо – на 0,35%. На неделе с 10 по 16 октября выросли цены на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемые в недельной динамике. Так, поливитамины подорожали на 1,1%, аллохол – на 0,7%, корвалол и анальгин отечественный – на 0,5%, валидол – на 0,3%, нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" – на 0,2%. Цены на мазь "Левомеколь", препарат от кашля "Ренгалин" и противовирусный препарат "Эргоферон" снизились на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 4,2%. Росстат также отмечает, что рост тарифов на проезд в метро в среднем по России увеличились на 6,7%, трамвае – на 3,2%, троллейбусе – на 1%, городском автобусе – на 0,8%.

https://ria.ru/20230822/inflyatsiya-1891419591.html

https://ria.ru/20230826/inflyatsiya-1892406751.html

https://ria.ru/20230818/rubl-1890665431.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)